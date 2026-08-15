Комунальне підприємство «Екокомунсервіс» оголосило про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами в селищі Люблинець. Нові ціни набудуть чинності вже з 1 вересня.

У Волинській області з'являються нові вакансії із зарплатами до 80 000 грн, а тим часом у селищі Люблинець комунальники анонсували підвищення тарифів на вивезення побутових відходів. Про зміни повідомило КП «Екокомунсервіс» на сайті Люблинецької громади, пише Rayon.in.ua.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 вересня 2026 року. Як пояснюють у комунальному підприємстві, необхідність коригування спричинена значним підвищенням вартості пального. Зміни відбуваються відповідно до законодавства у сфері житлово-комунальних послуг.

Нові тарифи: що і на скільки зміниться

З вересня тариф на вивезення та захоронення побутових відходів становитиме 175,98 гривні за кубічний метр для населення. З цієї суми 157,15 гривні — безпосередньо послуга з вивезення, а 18,83 гривні — захоронення на полігоні. Для бюджетних установ ціна буде дещо вищою — 188,37 гривні за кубометр, а для інших споживачів (підприємці, організації) — 199,14 гривні за кубічний метр.

У перерахунку на одного мешканця вартість послуги становитиме 33,60 гривні на місяць. Це означає, що родина з трьох осіб щомісяця платитиме за вивезення сміття близько 100,80 грн.

Як розраховується вартість для мешканця

Тариф для населення рахується виходячи з норми накопичення відходів на одну людину. КП «Екокомунсервіс» застосовує затверджені нормативи, тому підсумкова сума в платіжці залежить від кількості зареєстрованих у помешканні осіб.

Що робити, якщо не згодні з тарифом

Мешканці Люблинецької громади, які вважають нові тарифи необґрунтованими, мають право звернутися до КП «Екокомунсервіс» або Люблинецької селищної ради за роз'ясненнями. Також можна подати звернення до Держпродспоживслужби у Волинській області, яка контролює дотримання законодавства у сфері ціноутворення на комунальні послуги.

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