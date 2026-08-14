Рух транспорту в Тернополі 15 серпня зміниться через святкову літургію — у місті можливі тимчасові обмеження, про які попередила Тернопільська міська рада.

За інформацією мерії, обмеження діятимуть орієнтовно з 11:00 до 13:00. Причина — святкова літургія у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, на яку очікують чимало вірян.

15 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найбільших церковних свят. Традиційно цього дня у храмі на честь Успіння збирається багато парафіян, тож міська влада вирішила обмежити проїзд поблизу церкви, щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку людей.

Як працюватиме транспорт

Про повне перекриття вулиць наразі не йдеться — у повідомленні мерії наголошують саме на «можливих тимчасових обмеженнях руху». Тобто окремі ділянки доріг поблизу храму можуть бути недоступними для проїзду або ж рух регулюватимуть вручну.

Водіям радять закладати на поїздки в цей проміжок часу більше хвилин запасу. Тим, хто користується громадським транспортом, варто стежити за оголошеннями перевізників — частина маршрутів може тимчасово змінити схему руху або об'їжджати центральні вулиці.

Що робити, якщо плануєте проїзд через центр

Найпростіший варіант — обрати альтернативний маршрут на час із 11:00 до 13:00. Якщо ж об'їхати не виходить, будьте готові до можливих зупинок і зниження швидкості руху. Пішоходам біля церкви також варто бути уважними через велике скупчення людей.

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