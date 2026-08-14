Движение транспорта в Тернополе 15 августа изменится из-за праздничной литургии — в городе возможны временные ограничения, о которых предупредил Тернопольский городской совет.

По информации мэрии, ограничения будут действовать ориентировочно с 11:00 до 13:00. Причина — праздничная литургия в церкви Успения Пресвятой Богородицы, на которую ожидают много верующих.

15 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из крупнейших церковных праздников. Традиционно в этот день в храме в честь Успения собирается много прихожан, поэтому городские власти решили ограничить проезд возле церкви, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасность людей.

Как будет работать транспорт

О полном перекрытии улиц речь пока не идет — в сообщении мэрии подчеркивают именно «возможные временные ограничения движения». То есть отдельные участки дорог возле храма могут быть недоступны для проезда, либо движение будут регулировать вручную.

Водителям советуют закладывать на поездки в этот промежуток времени больше запасных минут. Тем, кто пользуется общественным транспортом, стоит следить за объявлениями перевозчиков — часть маршрутов может временно изменить схему движения или объезжать центральные улицы.

Что делать, если планируете проезд через центр

Самый простой вариант — выбрать альтернативный маршрут на время с 11:00 до 13:00. Если же объехать не получается, будьте готовы к возможным остановкам и снижению скорости движения. Пешеходам возле церкви также стоит быть внимательными из-за большого скопления людей.

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