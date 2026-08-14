Жители нескольких улиц Одессы и населённых пунктов области 14 августа временно останутся без водоснабжения из-за плановых и аварийных ремонтов сетей. Воду отключат по пяти адресам — самое долгое ограничение продлится до 20:00.

Коммунальные отключения в Одесской области не стихают и на этой неделе — 14 августа к ним добавится ещё и вода. Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о временном прекращении водоснабжения на нескольких улицах Одессы и в населённых пунктах области из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях.

Ограничения будут действовать в течение дня, а время восстановления подачи воды будет зависеть от конкретного участка. Всего в списке водоканала — пять адресов, о чём пишет местное издание 048.ua.

Где сегодня не будет воды

Дольше всего ограничение продлится в городе Южное и нескольких населённых пунктах области. Там воду планируют вернуть жителям до 20:00, тогда как в Одессе на большинстве указанных участков ремонт должен завершиться раньше.

Полный список адресов, где 14 августа будут действовать ограничения:

Балковская улица — частично, отключение с 10:00, плановое восстановление в 16:00;

Люстдорфская дорога и улица князя Ярослава Мудрого — частично, отключение с 10:55, плановое восстановление в 15:00;

город Южное, Булдынка, Сычавка — отключение с 11:10, плановое восстановление в 20:00;

село Визирка, территория ОПЗ — отключение с 11:10, плановое восстановление в 20:00;

улица Академика Королёва — частично, отключение с 11:00, плановое восстановление в 16:00.

В водоканале подчёркивают: указанное время является ориентировочным. Фактические сроки завершения работ могут меняться в зависимости от хода ремонта и технической ситуации на сетях.

Что делать, если воды нет долго

Если подачу воды не восстановили в указанное время или напор в кранах заметно упал, жителям советуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу «Инфоксводоканала». Точную информацию о состоянии конкретного участка можно уточнить на официальных страницах предприятия.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Одессе 10 августа: городские власти сообщили, где набрать питьевую воду.

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