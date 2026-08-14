Мешканці кількох вулиць Одеси та населених пунктів області 14 серпня тимчасово залишаться без водопостачання через планові й аварійні ремонти мереж. Воду відключать за п'ятьма адресами — найдовше обмеження триватиме до 20:00.

Комунальні відключення в Одеській області не вщухають і цього тижня — 14 серпня до них додасться ще й вода. Філія «Інфоксводоканал» повідомила про тимчасове припинення водопостачання на кількох вулицях Одеси та в населених пунктах області через планові й аварійні ремонтні роботи на мережах.

Обмеження діятимуть упродовж дня, а час відновлення подачі води залежатиме від конкретної ділянки. Загалом у переліку водоканалу — п'ять адрес, про що пише місцеве видання 048.ua.

Де сьогодні не буде води

Найдовше обмеження триватиме у місті Південне та кількох населених пунктах області. Там воду планують повернути мешканцям до 20:00, тоді як в Одесі на більшості зазначених ділянок ремонт має завершитися раніше.

Повний перелік адрес, де 14 серпня діятимуть обмеження:

Балківська вулиця — частково, відключення з 10:00, планове відновлення о 16:00;

Люстдорфська дорога та вулиця князя Ярослава Мудрого — частково, відключення з 10:55, планове відновлення о 15:00;

місто Південне, Булдинка, Сичавка — відключення з 11:10, планове відновлення о 20:00;

село Візирка, територія ОПЗ — відключення з 11:10, планове відновлення о 20:00;

вулиця Академіка Корольова — частково, відключення з 11:00, планове відновлення о 16:00.

У водоканалі наголошують: вказаний час є орієнтовним. Фактичні строки завершення робіт можуть змінюватися залежно від перебігу ремонту та технічної ситуації на мережах.

Що робити, якщо води немає довго

Якщо подачу води не відновили в зазначений час або напір у кранах помітно впав, мешканцям радять звертатися до аварійно-диспетчерської служби «Інфоксводоканалу». Точну інформацію про стан конкретної ділянки можна уточнити на офіційних сторінках підприємства.

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