Виконавчий комітет Одеської міськради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення для філії «Інфоксводоканал». Комплексна ціна для населення становитиме 65,54 грн за кубометр із ПДВ, а пільги та субсидії збережуться.

Тарифи на воду в Одесі остаточно переглянули. Виконавчий комітет Одеської міської ради на засіданні 13 серпня одноголосно підтримав проєкт рішення про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для філії «Інфоксводоканал».

Новий комплексний тариф для споживачів — на водопостачання і водовідведення разом — становитиме 65,54 грн за кубічний метр з ПДВ. Водночас в Одеській міськраді наголосили: усі чинні державні пільги та право на отримання субсидій для населення залишаються без змін.

Як розкладається новий тариф

Окремо послуги коштуватимуть так: централізоване водопостачання — 36,708 грн за кубометр із ПДВ, а централізоване водовідведення — 28,836 грн за кубометр із ПДВ. У сумі це й дає 65,54 грн.

Початкова пропозиція «Інфоксводоканалу» була значно вищою. Як повідомляє Теплодар.biz.ua, міська влада скоригувала запит підприємства: спершу тариф знизили з 93,66 грн/м³ до 82,90 грн/м³, а фінальну ставку для населення встановили на рівні 65,54 грн/м³.

Причиною зростання цін на воду комунальники називають подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, а також підвищення мінімальної заробітної плати, яке накопичувалося ще з 2021 року.

Хто може отримати субсидію та як її оформити

Попри нові цифри у платіжках, соціальна підтримка зберігається. Оформити житлову субсидію можна через Пенсійний фонд України: подати заяву особисто в сервісному центрі, надіслати поштою або заповнити онлайн — на вебпорталі ПФУ чи в застосунку «Дія».

Розмір субсидії розраховують індивідуально — залежно від доходів родини та кількості зареєстрованих осіб. Ті, хто вже отримує пільги на комуналку, й надалі платитимуть за воду з урахуванням знижок.

Раніше Politeka повідомляла, перерахунок пенсії в Одеській області: хто може вже отримати підвищення.

Також Politeka повідомляла, доплата до пенсії в Одеській області: як збільшити виплати.

Як повідомляла Politeka, прогноз погоди в Одеській області на тиждень з 13 по 19 серпня: яких сюрпризів чекати.