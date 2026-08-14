Херсонська обласна військова адміністрація запустила інформаційну кампанію, яка на реальних прикладах демонструє, чому не можна зволікати з виїздом із небезпечних територій.

Херсонська обласна військова адміністрація презентувала нову інформаційну кампанію про важливість вчасної евакуації. Її головна особливість — героями стали не посадовці чи рятувальники, а звичайні люди, які пройшли цей шлях і сьогодні готові поділитися власним досвідом.

Як повідомляє Херсонська ОВА, через постійні російські обстріли евакуація з прифронтових населених пунктів області залишається критично важливою. Попри численні заклики, частина жителів досі відмовляється виїжджати, сподіваючись на краще. Саме тому в адміністрації вирішили показати історії тих, хто вчасно ухвалив рішення — і не пошкодував.

Реальні історії, що врятували життя

Однією з героїнь кампанії стала родина Марини та Михайла. Подружжя з дітьми проживало в одному з населених пунктів Херсонщини, який щодня потерпав від ворожих атак. Рішення евакуюватися далося непросто, однак уже за кілька днів після їхнього виїзду в будинок влучив російський снаряд.

Алла Броніславівна та Андрій Іванович — літня пара, яка до останнього трималася за рідну домівку. «Думали, пересидимо, як у 2022-му», — згадує жінка. Утім інтенсивність обстрілів зросла настільки, що залишатися стало неможливо. Волонтери допомогли виїхати — і сьогодні пенсіонери в безпеці.

Людмила Антонівна, Іван Григорович та Валентина — ще одні герої кампанії. Кожна з цих історій — про страх, сумніви, але головне — про вчасно ухвалене рішення, яке врятувало життя.

Чому важливо не зволікати

У Херсонській ОВА наголошують: ситуація в області залишається напруженою. Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії, мінометів та дронів. Особливо небезпечною є зона вздовж Дніпра та прикордонні території, де ворог застосовує керовані авіабомби.

Як подати заявку на евакуацію

Для тих, хто планує виїхати з небезпечних районів Херсонщини, діє кілька способів подати заявку. Можна звернутися до місцевої військової адміністрації, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА або заповнити онлайн-форму. Волонтери та представники влади допомагають із транспортом, тимчасовим житлом та оформленням статусу ВПО. Евакуація — безкоштовна.

Кампанія Херсонської ОВА покликана нагадати: найцінніше — це життя. І рішення виїхати сьогодні може стати тим самим вчинком, який завтра врятує вас і ваших близьких.