lifecell, Vodafone та "Київстар" пропонують спеціальні тарифи для пенсіонерів — від 190 до 220 грн на місяць. Розповідаємо, хто може скористатися пільговими умовами та як перейти на соціальний пакет.

Тарифи мобільних операторів в Україні продовжують зростати, однак для пенсіонерів та людей з інвалідністю доступні спеціальні пільгові пропозиції — lifecell, Vodafone та "Київстар" пропонують соціальні тарифи зі зниженою абонплатою.

Як повідомляє today.ua з посиланням на 24 Канал, через значне зростання витрат на підтримку й відновлення інфраструктури в умовах війни оператори змушені переглядати ціни. Масові інвестиції в резервне живлення — потужні акумулятори та дизель-генератори для базових станцій — і регулярний ремонт пошкодженого обладнання лягають на плечі абонентів. Утім, для найвразливіших категорій українців оператори розробили окремі бюджетні лінійки.

Що пропонують lifecell, Vodafone та "Київстар"

Більшість пільгових тарифів доступні громадянам віком від 55–60 років за умови пред'явлення документів або перенесення номера (MNP). Розглянемо конкретні пропозиції кожного оператора.

lifecell — тариф "Забота" (190 грн/місяць). Орієнтований на абонентів від 55 років і пенсіонерів. Фіксована ціна діє на акційних умовах, приєднатися до яких можна до кінця 2027 року. У пакет входять базові послуги мобільного зв'язку та інтернету за зниженою вартістю.

Vodafone — акція "POVAGA" (200 грн/місяць). Пропозиція для абонентів від 55 років, які переходять у мережу зі своїм номером. У межах акції доступний тариф Flexx Go. Скористатися можливістю підключення можна до кінця серпня 2026 року.

"Київстар" — тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" (220 грн/місяць). Спеціальний тарифний план для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю. Поєднує базові мобільні послуги з додатковими сервісами — зокрема, передбачає збільшений обсяг інтернет-трафіку порівняно зі стандартними бюджетними пакетами.

Українські тарифи на тлі європейських

Попри подорожчання, український ринок телекомунікацій залишається одним із найдоступніших у світі. Для порівняння: стандартні пакети з 20–40 ГБ інтернету в Україні коштують близько 7–8,5 євро на місяць. У Польщі аналогічний набір послуг обійдеться в 10–12 євро, у Франції — близько 20 євро, а в Німеччині вартість сягає 30–40 євро.

Як підключити пільговий тариф

Для переходу на соціальний тариф пенсіонерам потрібно звернутися до свого оператора. У більшості випадків достатньо пред'явити пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує вік. Абонентам, які переходять від іншого оператора зі збереженням номера (послуга MNP), потрібно залишити заявку на перенесення — процедура займає до трьох робочих днів. Детальні умови кожного тарифу варто уточнювати на офіційних сайтах lifecell, Vodafone та "Київстар" або в центрах обслуговування абонентів.

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