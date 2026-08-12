У Синельниковому на Дніпропетровщині готують нові тарифи на водопостачання та водовідведення — вартість може збільшитися втричі порівняно з чинними розцінками.

Комунальні тарифи у Дніпропетровській області знову переглядають — цього разу зміни торкнуться мешканців Синельникового, де вартість водопостачання може зрости одразу втричі.

Як повідомляє регіональне видання DMKD.DP.UA, для прифронтового міста підготували нові розрахунки, які суттєво змінять платіжки за воду вже найближчим часом.

Нові тарифи: конкретні цифри

Згідно з оприлюдненими даними, тарифи з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) становитимуть:

централізоване водопостачання — 112,82 гривні за кубічний метр ;

; централізоване водовідведення — 110,35 гривні за кубічний метр.

Для порівняння: зараз мешканці Синельникового сплачують значно нижчі суми, тож після затвердження нових розцінок загальний платіж за воду та водовідведення може збільшитися приблизно втричі. Якщо родина споживає в середньому 5 кубометрів води на місяць, то замість звичної суми доведеться віддати понад 1100 гривень — лише за ці дві послуги.

Чому саме Синельникове

Коригування тарифів пояснюють особливими умовами прифронтових територій Дніпропетровської області. Інфраструктура водопостачання в таких містах зазнає додаткового навантаження через бойові дії, пошкодження мереж і необхідність постійних ремонтів. Економічне обґрунтування собівартості послуг тут суттєво відрізняється від тилових регіонів.

Що робити мешканцям

Поки нові тарифи перебувають на стадії затвердження, мешканцям Синельникового варто слідкувати за офіційними повідомленнями місцевої влади та водоканалу — саме вони оприлюднять остаточне рішення й дату, з якої запрацюють нові ціни. Якщо витрати на комунальні послуги перевищуватимуть 15% сукупного доходу родини, ви маєте право звернутися за субсидією до органів соціального захисту або через "Дію". Крім того, варто перевірити справність лічильників — точний облік споживання допоможе уникнути зайвих нарахувань у платіжках.

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