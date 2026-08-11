Сумська міська рада посилює співпрацю з центром зайнятості, соціальними службами та роботодавцями, щоб допомогти ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам знайти роботу й успішно повернутися до цивільного життя.

Допомога для мешканців Сумщини розширюється на нові напрямки — Сумська міська рада оголосила про посилення підтримки працевлаштування ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин.

Як повідомляє Сумська міська рада, у громаді посилюють міжвідомчу співпрацю, щоб допомогти захисникам успішно повернутися до цивільного життя. Йдеться про координацію зусиль між центром зайнятості, соціальними службами та місцевими роботодавцями.

Під час наради представники міської влади обговорили механізми, які дозволять ветеранам швидше знаходити роботу після повернення з фронту. Особливу увагу приділили ветеранам з інвалідністю, які потребують адаптованих робочих місць.

Програма передбачає не лише пряме працевлаштування, а й навчання, перекваліфікацію та консультаційний супровід. Ветерани зможуть отримати допомогу у складанні резюме, підготовці до співбесід та пошуку вакансій, що відповідають їхнім навичкам.

Як отримати допомогу з працевлаштування

Ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися до Сумського міського центру зайнятості або до управління соціального захисту населення Сумської міської ради. Для цього необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або посвідчення учасника бойових дій, а також документи про освіту.

Фахівці допоможуть підібрати вакансії з урахуванням досвіду та стану здоров'я, а за потреби — скерують на безкоштовне професійне навчання. Окремо опрацьовується можливість фінансової підтримки роботодавців, які працевлаштовують ветеранів.

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