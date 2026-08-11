Український ветеранський фонд Мінветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на придбання товарів для ветеранського бізнесу. Відшкодування можуть отримати ветерани-ФОПи зі статусом суб'єкта ветеранського підприємництва — розповідаємо, які документи потрібні.

Нові можливості підтримки для мешканців Івано-Франківської області відкриває Український ветеранський фонд — цього разу йдеться про компенсацію витрат на товари для власної справи.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації, ветерани-підприємці регіону можуть отримати відшкодування до 20 000 гривень за вже придбані предмети та товари, необхідні для ведення бізнесу. Програма діє в межах ініціативи Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Розраховувати на компенсацію можуть ветерани війни, які офіційно зареєстровані як фізичні особи-підприємці або займаються незалежною професійною діяльністю. Обов'язкова умова — наявність статусу суб'єкта ветеранського підприємництва.

Хто може отримати компенсацію

Програма орієнтована на ветеранів, які вже ведуть власну справу. Це можуть бути як ФОПи, так і особи, що провадять незалежну професійну діяльність — адвокати, нотаріуси, архітектори, аудитори та інші. Головне — мати статус суб'єкта ветеранського підприємництва, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Важливо: компенсація надається лише за фактично понесені витрати. Тобто товари мають бути вже придбані та оплачені. Кошти не виділяють на заплановані покупки чи погашення кредитів. Повторно відшкодувати ті самі витрати також не можна.

Які документи потрібні для отримання компенсації

Пакет документів складається з п'яти обов'язкових позицій:

копія паспорта (всі сторінки), ID-картки з витягом про місце проживання або посвідки на проживання в Україні;

документ, що підтверджує статус ФОП або незалежної професійної діяльності;

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, що підтверджує статус суб'єкта ветеранського підприємництва (отриманий не раніше ніж за 7 днів до подання заяви);

чеки, банківські виписки, видаткові накладні, що підтверджують оплату й отримання товарів.

Усі платіжні документи мають чітко вказувати, що витрати поніс саме заявник, містити перелік придбаних товарів і підтверджувати факт їх отримання.

Як подати заявку: покрокова інструкція

Подання відбувається онлайн через CRM-систему Українського ветеранського фонду. Алгоритм такий:

Зареєструйтеся в CRM-системі фонду (якщо вже маєте обліковий запис — переходьте до наступного кроку). Підтвердіть електронну пошту за посиланням із листа. Увійдіть до особистого кабінету та підтвердіть ознайомлення з Положенням фонду. Заповніть дані у вкладці «Профіль». Перейдіть до розділу «Програми» й оберіть програму «20000». Заповніть усі поля заявки та натисніть «Зберегти». У розділі «Документи» завантажте необхідні файли у форматі PDF. Перевірте внесені дані та натисніть «Надіслати». Підпишіть завантажені документи електронним підписом, а потім — саму заявку.

Після успішного підписання біля документів з'явиться позначка «Підписано» — це означає, що заявку прийнято до розгляду.

Скористатися програмою можуть ветерани з усіх громад Івано-Франківської області. Сума компенсації — до 20 000 гривень — покриває значну частину витрат на стартові чи поточні потреби бізнесу: від сировини та інструментів до офісного обладнання.

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