КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомило про тимчасове відключення гарячої води у кількох будинках Тернополя. Причина — проведення гідравлічних випробувань теплових мереж перед початком опалювального сезону. Про це йдеться в офіційному повідомленні Тернопільської міської ради.

Гідравлічні випробування — це стандартна щорічна процедура, яку проводять усі теплопостачальні підприємства України. Під час випробувань труби перевіряють під підвищеним тиском, що дозволяє виявити слабкі місця, пошкодження та потенційні прориви. Це необхідно для того, щоб узимку система теплопостачання працювала без аварій.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» наголошують: такі заходи є обов'язковою частиною підготовки до зими, і без них неможливо гарантувати надійне теплопостачання в холодну пору року. Відключення гарячої води матиме тимчасовий характер — одразу після завершення випробувань водопостачання відновлять у повному обсязі.

Як підготуватися до відключення гарячої води

Мешканцям будинків, які потрапляють під відключення, варто заздалегідь подбати про альтернативні способи нагрівання води. Найпростіший варіант — використання електричних бойлерів або водонагрівачів. Також можна тимчасово гріти воду на плиті для господарських потреб.

Комунальне підприємство обіцяє відновити подачу гарячої води одразу після завершення гідравлічних випробувань. Про точні терміни відновлення мешканців поінформують додатково — через офіційні канали Тернопільської міської ради.

Загалом підготовка теплового господарства Тернополя до зими включає не лише гідравлічні випробування, а й ремонт котелень, заміну зношених труб та перевірку обладнання. Усе це робиться для того, щоб опалювальний сезон у місті пройшов стабільно, без серйозних аварій та позапланових відключень тепла.