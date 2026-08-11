КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» сообщило о временном отключении горячей воды в нескольких домах Тернополя. Причина — проведение гидравлических испытаний тепловых сетей перед началом отопительного сезона. Об этом говорится в официальном сообщении Тернопольского городского совета.

Гидравлические испытания — это стандартная ежегодная процедура, которую проводят все теплоснабжающие предприятия Украины. Во время испытаний трубы проверяют под повышенным давлением, что позволяет выявить слабые места, повреждения и потенциальные прорывы. Это необходимо для того, чтобы зимой система теплоснабжения работала без аварий.

В КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» подчеркивают: такие меры являются обязательной частью подготовки к зиме, и без них невозможно гарантировать надежное теплоснабжение в холодное время года. Отключение горячей воды будет временным — сразу после завершения испытаний водоснабжение восстановят в полном объеме.

Как подготовиться к отключению горячей воды

Жителям домов, попадающих под отключение, стоит заранее позаботиться об альтернативных способах нагрева воды. Самый простой вариант — использование электрических бойлеров или водонагревателей. Также можно временно греть воду на плите для хозяйственных нужд.

Коммунальное предприятие обещает восстановить подачу горячей воды сразу после завершения гидравлических испытаний. О точных сроках восстановления жителей проинформируют дополнительно — через официальные каналы Тернопольского городского совета.

В целом подготовка теплового хозяйства Тернополя к зиме включает не только гидравлические испытания, но и ремонт котельных, замену изношенных труб и проверку оборудования. Все это делается для того, чтобы отопительный сезон в городе прошел стабильно, без серьезных аварий и внеплановых отключений тепла.