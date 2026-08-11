Одесская областная служба занятости организует серию мероприятий для пожилых людей, желающих вернуться к работе. В течение 12–14 августа пенсионеров ждут ярмарки вакансий, тренинги и психологические консультации.

Работа для пенсионеров в Одесской области остается актуальной темой — областная служба занятости анонсировала ряд мероприятий для пожилых людей, желающих найти оплачиваемую занятость. Как сообщает издание «Причорномор'я», с 12 по 14 августа жителей Одессы, Черноморска, Килии и Раздельной ждут ярмарки вакансий, тренинги и консультации.

Во вторник, 12 августа, в 10:00 в Киевском районе Одессы состоится ярмарка вакансий, в том числе для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. В тот же день в Черноморске проведут информационный семинар по основам поиска работы — участникам расскажут, как составлять резюме, где искать актуальные вакансии и как подготовиться к собеседованию. В 13:00 в Одессе стартует тренинг «Рынок труда: как преодолеть возрастные барьеры» — специалисты объяснят, как правильно презентовать свой опыт и не дать работодателю списать кандидата из-за возраста. В 14:00 выездное мероприятие службы занятости будет работать в Килии — консультации смогут получить жители объединенной территориальной громады.

В среду, 13 августа, в 10:00 в Черноморске пройдет мини-ярмарка вакансий «Пенсионеры-профессионалы» — специально для лиц в возрасте от 45 лет. Работодатели презентуют актуальные предложения, где ценится опыт, а не молодой возраст. В 11:00 аналогичная мини-ярмарка состоится в Одессе — для соискателей предпенсионного и пенсионного возраста.

В четверг, 14 августа, в 10:00 в Одессе будет работать школа «Кто Какой Я» — практический тренинг для тех, кто хочет лучше понять собственные сильные стороны и определиться с направлением поиска работы. Также в филиалах службы занятости можно будет получить индивидуальную консультацию психолога — специалист поможет справиться с тревогой перед возвращением на рынок труда после длительного перерыва.

Как присоединиться к мероприятиям

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Для предварительной записи достаточно обратиться в ближайший филиал Одесского областного центра занятости или позвонить по номерам, указанным на официальном сайте учреждения. При себе желательно иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку (при наличии). Консультации психолога проводятся по предварительной записи — количество мест ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Кроме разовых мероприятий, служба занятости предлагает пенсионерам постоянные программы: курсы повышения квалификации, переобучение на востребованные профессии и ваучеры на образование. В базе учреждения сейчас есть сотни вакансий в Одесской области, доступных для людей старшего возраста.

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