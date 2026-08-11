Одеська обласна служба зайнятості організовує серію заходів для літніх людей, які хочуть повернутися до роботи. Протягом 12–14 серпня на пенсіонерів чекають ярмарки вакансій, тренінги та психологічні консультації.

Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається актуальною темою — обласна служба зайнятості анонсувала низку заходів для літніх людей, які прагнуть знайти оплачувану зайнятість. Як повідомляє видання «Причорномор'я», з 12 по 14 серпня на мешканців Одеси, Чорноморська, Кілії та Роздільної чекають ярмарки вакансій, тренінги та консультації.

У вівторок, 12 серпня, об 10:00 в Київському районі Одеси відбудеться ярмарок вакансій, зокрема для пенсіонерів та осіб передпенсійного віку. Того ж дня в Чорноморську проведуть інформаційний семінар із основ пошуку роботи — учасникам розкажуть, як складати резюме, де шукати актуальні вакансії та як підготуватися до співбесіди. О 13:00 в Одесі стартує тренінг «Ринок праці: як подолати вікові бар'єри» — фахівці пояснять, як правильно презентувати свій досвід і не дати роботодавцю списати кандидата через вік. О 14:00 виїзний захід служби зайнятості працюватиме в Кілії — консультації зможуть отримати мешканці об'єднаної територіальної громади.

У середу, 13 серпня, о 10:00 у Чорноморську пройде міні-ярмарок вакансій «Пенсіонери-професіонали» — спеціально для осіб віком від 45 років. Роботодавці презентують актуальні пропозиції, де цінується досвід, а не молодий вік. Об 11:00 аналогічний міні-ярмарок відбудеться в Одесі — для шукачів передпенсійного та пенсійного віку.

У четвер, 14 серпня, о 10:00 в Одесі працюватиме школа «Хто Який Я» — практичний тренінг для тих, хто хоче краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з напрямком пошуку роботи. Також у філіях служби зайнятості можна буде отримати індивідуальну консультацію психолога — фахівець допоможе впоратися з тривогою перед поверненням на ринок праці після тривалої перерви.

Як долучитися до заходів

Участь у всіх заходах безкоштовна. Для попереднього запису достатньо звернутися до найближчої філії Одеського обласного центру зайнятості або зателефонувати за номерами, вказаними на офіційному сайті установи. При собі бажано мати паспорт, ідентифікаційний код та трудову книжку (за наявності). Консультації з психологом проводяться за попереднім записом — кількість місць обмежена, тож варто поквапитися.

Окрім разових заходів, служба зайнятості пропонує пенсіонерам постійні програми: курси підвищення кваліфікації, перенавчання на затребувані професії та ваучери на освіту. У базі установи наразі є сотні вакансій в Одеській області, доступних для людей старшого віку.

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