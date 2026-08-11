Житомирська міська рада оприлюднила проєкт рішення про чергове підвищення вартості проїзду в громадському транспорті — разовий квиток в автобусі може сягнути 25 гривень.

Поки жителі звикають до нових комунальних тарифів у Житомирській області, міська влада готує чергове подорожчання — цього разу проїзду в громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення вже оприлюднила Житомирська міська рада, і якщо виконком його підтримає, нові ціни запрацюють уже з серпня.

Як повідомляє Zhitomir-OnLine, документ передбачає суттєве зростання вартості поїздки — в автобусах разовий квиток може сягнути 25 гривень. Особливість ситуації в тому, що попереднє підвищення тарифів у Житомирі відбулося лише 16 березня 2026 року — тобто наступне подорожчання можуть запровадити менш ніж через п'ять місяців.

Скільки коштуватиме проїзд в автобусах

Проєкт рішення передбачає різну вартість залежно від способу оплати. Найбільше зростання — для пасажирів, які розраховуються банківською карткою: замість нинішніх 18 гривень пропонують 24 гривні, тобто одразу на 6 гривень більше.

Для власників транспортної картки проїзд подорожчає з 18 до 22 гривень (+4 грн). Разовий квиток, який зараз коштує 20 гривень, обійдеться в 25 гривень (+5 грн). Пільгові категорії — пенсіонери за віком, особи з інвалідністю III групи та учні — платитимуть 12 гривень замість нинішніх 10 (+2 грн).

Електротранспорт теж подорожчає

Нові тарифи стосуються не лише автобусів. Для тролейбусів і трамваїв також передбачене зростання: поїздка за транспортною карткою — з 12 до 15 гривень, банківською — з 14 до 17 гривень. Для учнів вартість підвищать із 7 до 8 гривень. Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи з пільговою карткою й надалі їздитимуть безкоштовно.

Що варто знати пасажирам

Якщо проєкт затвердять у запропонованій редакції, нові тарифи планують застосовувати з 15 серпня 2026 року. До березневого перегляду проїзд автобусом при оплаті банківською карткою коштував 15 гривень — тобто за кілька місяців одна й та сама безготівкова поїздка може подорожчати загалом на 9 гривень.

Напередодні місцеві ЗМІ писали про дискусію щодо того, що саме закладається у тариф приватних перевізників і наскільки фактична робота маршрутів відповідає розрахунковим показникам. Остаточне рішення — за виконавчим комітетом міської ради.

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