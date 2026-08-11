Житомирский городской совет обнародовал проект решения об очередном повышении стоимости проезда в общественном транспорте — разовый билет в автобусе может достичь 25 гривен.

Пока жители привыкают к новым коммунальным тарифам в Житомирской области, городские власти готовят очередное подорожание — на этот раз проезда в общественном транспорте. Соответствующий проект решения уже обнародовал Житомирский городской совет, и если исполком его поддержит, новые цены заработают уже с августа.

Как сообщает Zhitomir-OnLine, документ предусматривает существенный рост стоимости поездки — в автобусах разовый билет может достичь 25 гривен. Особенность ситуации в том, что предыдущее повышение тарифов в Житомире произошло лишь 16 марта 2026 года — то есть следующее подорожание могут ввести менее чем через пять месяцев.

Сколько будет стоить проезд в автобусах

Проект решения предусматривает разную стоимость в зависимости от способа оплаты. Наибольший рост — для пассажиров, рассчитывающихся банковской картой: вместо нынешних 18 гривен предлагают 24 гривны, то есть сразу на 6 гривен больше.

Для владельцев транспортной карты проезд подорожает с 18 до 22 гривен (+4 грн). Разовый билет, который сейчас стоит 20 гривен, обойдется в 25 гривен (+5 грн). Льготные категории — пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью III группы и учащиеся — будут платить 12 гривен вместо нынешних 10 (+2 грн).

Электротранспорт тоже подорожает

Новые тарифы касаются не только автобусов. Для троллейбусов и трамваев также предусмотрен рост: поездка по транспортной карте — с 12 до 15 гривен, банковской — с 14 до 17 гривен. Для учащихся стоимость повысят с 7 до 8 гривен. Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы с льготной картой по-прежнему будут ездить бесплатно.

Что нужно знать пассажирам

Если проект утвердят в предложенной редакции, новые тарифы планируют применять с 15 августа 2026 года. До мартовского пересмотра проезд в автобусе при оплате банковской картой стоил 15 гривен — то есть за несколько месяцев одна и та же безналичная поездка может подорожать в общей сложности на 9 гривен.

Накануне местные СМИ писали о дискуссии относительно того, что именно закладывается в тариф частных перевозчиков и насколько фактическая работа маршрутов соответствует расчетным показателям. Окончательное решение — за исполнительным комитетом городского совета.

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