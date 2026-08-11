Министерство социальной политики запустило экспериментальный проект по обеспечению жильем переселенцев — громады Киевской области уже подают заявки на приобретение готовых домов для ВПЛ.

Жилищные программы для переселенцев на Киевщине расширяются — Министерство социальной политики, семьи и единства Украины координирует новый экспериментальный проект, в рамках которого государство направляет средства на покупку готовых домов для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает "Патріот Донбасу" со ссылкой на Минсоцполитики, громады Киевской области уже начали подавать заявки. Приобретенные дома будут передавать ВПЛ в пользование — это должно существенно ускорить обеспечение переселенцев крышей над головой, ведь не нужно ждать годами строительства нового жилья.

Как будут выбирать жилье для ВПЛ

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко во время визита в Кожанскую громаду согласовала с местными властями дальнейшие шаги реализации проекта. Чиновница подчеркнула: при выборе жилья будут учитывать потребности конкретных семей и возможности громады.

«Важно находить практические решения, позволяющие быстро увеличивать количество мест для проживания ВПЛ. Это может быть покупка готового дома или переоборудование помещения, которое уже есть в громаде», — отметила Татьяна Кириенко.

Какие еще варианты жилья готовят для переселенцев

Кроме покупки готовых домов, в громадах области ищут и другие способы размещения переселенцев. В Ржищевской громаде жилье для ВПЛ обустраивают на базе гериатрического пансионата и общежитий местных колледжей — там уже ведутся ремонтные работы.

В селе Малая Половецкая Кожанской громады действует Центр предоставления социальных услуг с отделением круглосуточного пребывания. Сейчас там проживают 36 внутренне перемещенных лиц, десять из которых эвакуировались из зоны боевых действий на прошлой неделе. Центр обеспечивает стационарный уход, социально-бытовую помощь и поддержку в удовлетворении повседневных потребностей.

Как громадам присоединиться к программе

Экспериментальный проект Минсоцполитики предусматривает, что инициатива должна исходить от самих громад — они подают заявки, а министерство координирует процесс и направляет государственную поддержку. Важно, чтобы громада имела инфраструктурные возможности для приема переселенцев: доступ к школе, медицине, транспорту. Решение о покупке того или иного дома принимают совместно — представители министерства вместе с местными властями, с учетом реальных потребностей семей ВПЛ.

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