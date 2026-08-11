В Житомире общественное сообщество «Транспорт Житомира» поставило под сомнение обоснованность тарифа 18 гривен за проезд в городских маршрутках. Активисты указали на четыре ключевых расхождения между расчетами перевозчиков и реальной работой транспорта.

Правила передачи показателей счетчиков в Житомире недавно изменились — а теперь под сомнением оказалась и стоимость проезда в городских маршрутках. Общественное сообщество «Транспорт Житомира» проанализировало, за что именно пассажиры отдают 18 гривен за поездку, и выявило четыре существенных расхождения между расчетами перевозчиков и реальностью.

Напомним, что с 16 марта 2026 года стоимость проезда в городских автобусах Житомира при оплате транспортной или банковской картой составляет 18 гривен. Частные перевозчики настаивали на еще более высоком тарифе — 20 гривен, однако городские власти согласились только на 18. Но как выяснилось, даже эта цифра может быть завышенной.

Водителей больше на бумаге, чем на маршруте

Первое, на что обратили внимание в «Транспорте Житомира», — это количество водителей. Согласно тарифным расчетам, каждый автобус должен обслуживаться в две смены, то есть с утра до позднего вечера. Однако активисты утверждают: фактически многие водители работают на маршруте лишь немного дольше одной смены, преимущественно в пиковые часы, когда можно собрать полный салон.

Вечером и в выходные дни часть автобусов просто исчезает с линии, хотя в формуле тарифа заложено 100% выполнения расписания. Это означает, что расходы на зарплату водителей в расчетах могут быть существенно завышенными по сравнению с реальностью.

Пробег по документам и на самом деле

Второй сомнительный момент — фактический пробег автобусов. Расходы на топливо и ремонт напрямую зависят от километража. Если перевозчик сокращает вечерние и выходные рейсы, он экономит на топливе, однако в тарифную формулу закладывает полный километраж. «Уменьшая пробег, перевозчик экономит миллионы, но в формулу тарифа закладывает полный км», — подчеркивают в сообществе.

Город при этом имеет техническую возможность для контроля: на сайте горсовета работает онлайн-мониторинг общественного транспорта, а летом 2026 года городской совет отдельно утвердил порядок использования данных системы DOZOR для внутреннего контроля за движением автобусов. Применяется ли этот инструмент на практике — остается открытым вопросом.

Платим за «Вольво», едем в «Газели»

Третий вопрос касается класса автобусов. В тарифных расчетах, как правило, фигурируют большие или средние автобусы с соответствующими расходами на топливо и запчасти. Вместо этого на маршруты нередко выходят малые «маломерки» или устаревшие модели, которые потребляют значительно меньше топлива и дешевле в обслуживании.

«Замена автобусов: платим за "Вольво", едем в "Газели"», — именно так описывают ситуацию авторы публикации. Разница в расходах между заявленным и фактическим транспортом может составлять десятки тысяч гривен в месяц на одном маршруте.

Наличные вне учета

Четвертая и наиболее конкретная проблема — учет пассажиров. В Житомире официально действует безналичная оплата проезда, однако случаи приема водителями наличных фиксировались и в 2026 году. Как сообщает Zhitomir-OnLine, в горсовете неоднократно заявляли, что такие действия нарушают установленный порядок и условия работы перевозчиков.

Логика тарифа проста: все расходы делятся на количество пассажиров. Если реальный пассажиропоток занижается из-за наличных расчетов, стоимость одной поездки математически возрастает. Без полноценного электронного билета невозможно точно определить, сколько людей на самом деле пользуется маршрутом.

Что предлагают активисты

В «Транспорте Житомира» настаивают на переходе к модели оплаты перевозчику за фактически выполненную транспортную работу — то есть за километры на маршруте. Такая система предусматривает полный электронный учет пассажиров, GPS-мониторинг движения автобусов и строгий контроль выполнения рейсов.

Это позволило бы вести дискуссию об обоснованности тарифа не на уровне взаимных заявлений, а на основе конкретных цифр. Пока же, как отмечают в сообществе, житомирские власти, скорее всего, просто в очередной раз повысят стоимость проезда, не решая системных проблем отрасли.

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