Коммунальные проблемы на Хмельнитчине продолжают беспокоить жителей — на этот раз речь идет о временном ограничении водоснабжения в областном центре.

Как сообщает официальный сайт Хмельницкого городского совета со ссылкой на ГКП "Хмельницькводоканал", 11 августа в микрорайоне Дубовое возможны перебои с водоснабжением.

Что известно об отключении воды

По информации коммунального предприятия, в связи с аварийно-восстановительными работами с 14:00 до 18:00 возможно частичное отключение водоснабжения и понижение давления в сети. Ориентировочная продолжительность ограничений — четыре часа.

Жителям микрорайона Дубовое стоит заранее позаботиться о запасе воды для питьевых и хозяйственных нужд. На коммунальном предприятии не исключают, что после завершения ремонтных работ давление в сети будет восстанавливаться постепенно, поэтому полное восстановление водоснабжения может занять дополнительное время.

Что делать жителям

Коммунальщики советуют жителям микрорайона Дубовое заблаговременно набрать воду. В случае возникновения дополнительных вопросов по водоснабжению можно обращаться в контакт-центр Хмельницкого городского совета по номеру 0 800 501 580 или непосредственно в ГКП "Хмельницькводоканал".

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