У Хмельницькому на базі гуманітарного центру "Вільні разом" відбувся черговий медичний прийом для внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області. Переселенці отримали безкоштовні консультації терапевта та пройшли базові обстеження.

У Хмельницькому на базі гуманітарного центру "Вільні разом" відбувся черговий медичний прийом для внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області. Переселенці отримали змогу безкоштовно проконсультуватися з лікарем та пройти базові обстеження.

Прийом провів лікар-терапевт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Фахівець оглянув пацієнтів, надав рекомендації щодо лікування та за необхідності виписав направлення на додаткові обстеження.

Яку допомогу отримують переселенці

Центр "Вільні разом" у Хмельницькому вже тривалий час надає підтримку переселенцям із Херсонщини. Медичні прийоми тут проводяться на регулярній основі, що дозволяє людям, які через війну були змушені залишити домівки, отримувати кваліфіковану допомогу без тривалого очікування в чергах.

Під час консультації лікар проводить загальний огляд, вимірює тиск, перевіряє стан здоров'я пацієнтів. У разі виявлення серйозніших проблем — направляє до вузькопрофільних спеціалістів у медичні заклади Хмельницького.

Як потрапити на прийом у центр "Вільні разом"

Медичні прийоми для переселенців із Херсонщини проводяться за попереднім записом. Аби отримати консультацію, необхідно звернутися до адміністрації гуманітарного центру "Вільні разом" у Хмельницькому. При собі бажано мати документ, що посвідчує особу, та довідку внутрішньо переміщеної особи.

Окрім медичних консультацій, центр надає й інші види гуманітарної допомоги — від продуктових наборів до психологічної підтримки та юридичних консультацій. Про графік наступних прийомів повідомляють на офіційних ресурсах Херсонської обласної військової адміністрації.