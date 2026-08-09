Херсонська ОВА презентувала мобільний застосунок "БЕЗ МЕЖ" — єдину цифрову платформу, що об'єднує сервіси, пільги та соціальні програми для ветеранів, ветеранок і їхніх родин.

Херсонська обласна військова адміністрація офіційно презентувала новий мобільний застосунок "БЕЗ МЕЖ", який має стати універсальним цифровим помічником для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Застосунок створений як єдина точка доступу до державних і недержавних сервісів. У ньому зібрані актуальні пільгові пропозиції, соціальні програми, юридичні консультації та можливості для працевлаштування. Платформа покликана спростити ветеранам пошук необхідної допомоги — без черг, дзвінків і зайвої бюрократії.

Що саме доступно у застосунку "БЕЗ МЕЖ"

Платформа охоплює кілька ключових напрямів підтримки. Користувачам доступні: інформація про грошові виплати та компенсації, перелік медичних послуг із безоплатного лікування та реабілітації, програми психологічної підтримки, а також актуальні вакансії від роботодавців, які готові працевлаштовувати ветеранів.

Окремий розділ присвячений освітнім можливостям — тут можна знайти інформацію про безоплатне навчання, курси перекваліфікації та грантові програми для відкриття власної справи. Також у застосунку є юридичний довідник із контактами фахівців, які безоплатно консультують ветеранів.

Як завантажити та користуватися застосунком

Застосунок "БЕЗ МЕЖ" уже доступний для завантаження. Знайти його можна в офіційних магазинах — App Store для користувачів iPhone та Google Play для власників пристроїв на Android. Після встановлення потрібно пройти коротку реєстрацію, вказавши основні дані про статус ветерана чи члена родини.

Які документи можуть знадобитися

Для повноцінного користування всіма функціями платформи рекомендується мати посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус ветерана. У разі виникнення технічних питань у застосунку передбачений розділ підтримки з контактами служби допомоги.

Як наголосили в Херсонській ОВА, платформа постійно оновлюватиметься — перелік послуг і партнерських пропозицій розширюватимуть, щоб охопити якомога більше потреб ветеранської спільноти області.