У Сумах провели серію інформаційних зустрічей для мешканців будинків, які постраждали під час нічної атаки 6 серпня. Людям пояснили, як зафіксувати пошкодження та отримати компенсацію за програмою «єВідновлення».

Допомогу постраждалим від обстрілів на Сумщині продовжують розширювати — цього разу представники Сумської міської ради спільно з фахівцями профільних підрозділів та благодійним фондом «Право на захист» провели серію інформаційних зустрічей для мешканців будинків, які постраждали внаслідок російської атаки.

Зустрічі відбулися після того, як у ніч на 6 серпня ворожі дрони атакували житлові квартали Сум. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, балкони, покрівлі та фасади одразу кількох багатоповерхівок.

Що розповіли мешканцям

Фахівці детально пояснили жителям алгоритм дій після влучання: від фіксації пошкоджень до отримання грошової компенсації. Окрему увагу приділили державній програмі «єВідновлення», через яку постраждалі можуть отримати кошти на ремонт житла.

Як повідомляє видання «Панорама», під час зустрічей учасникам роз'яснили порядок роботи комісії з обстеження пошкодженого майна, механізм подання заяв через застосунок «Дія» та перелік документів, необхідних для оформлення компенсації.

Представники БФ «Право на захист» також надали інформацію про можливості додаткової правової підтримки — зокрема, безоплатні консультації юристів щодо відновлення документів на нерухомість, якщо вони були втрачені або знищені під час обстрілу.

Як подати заявку на компенсацію через «єВідновлення»

Щоб отримати компенсацію, мешканцям пошкоджених будинків необхідно виконати кілька кроків:

Зафіксувати пошкодження — зробити фото та відео одразу після обстрілу;

Повідомити про руйнування до поліції, ДСНС або органу місцевого самоврядування;

Подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через застосунок «Дія» або ЦНАП;

Дочекатися обстеження комісією, яка складе акт із зазначенням обсягу пошкоджень;

Подати заяву на компенсацію через «Дію» — кошти надійдуть на спеціальну картку «єВідновлення».

Наприкінці кожної зустрічі фахівці провели індивідуальні консультації, відповідаючи на конкретні запитання мешканців щодо термінів розгляду заяв, розміру компенсації та особливостей відновлення балконів і віконних конструкцій.

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