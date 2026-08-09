В Хмельницком на базе гуманитарного центра "Вільні разом" прошел очередной медицинский прием для внутренне перемещенных лиц из Херсонской области. Переселенцы получили бесплатные консультации терапевта и прошли базовые обследования.

В Хмельницком на базе гуманитарного центра "Вільні разом" прошел очередной медицинский прием для внутренне перемещенных лиц из Херсонской области. Переселенцы получили возможность бесплатно проконсультироваться с врачом и пройти базовые обследования.

Прием провел врач-терапевт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Специалист осмотрел пациентов, дал рекомендации по лечению и при необходимости выписал направления на дополнительные обследования.

Какую помощь получают переселенцы

Центр "Вільні разом" в Хмельницком уже длительное время оказывает поддержку переселенцам из Херсонщины. Медицинские приемы здесь проводятся на регулярной основе, что позволяет людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, получать квалифицированную помощь без длительного ожидания в очередях.

Во время консультации врач проводит общий осмотр, измеряет давление, проверяет состояние здоровья пациентов. В случае выявления более серьезных проблем — направляет к узкопрофильным специалистам в медицинские учреждения Хмельницкого.

Как попасть на прием в центр "Вільні разом"

Медицинские приемы для переселенцев из Херсонщины проводятся по предварительной записи. Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться в администрацию гуманитарного центра "Вільні разом" в Хмельницком. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность, и справку внутренне перемещенного лица.

Помимо медицинских консультаций, центр предоставляет и другие виды гуманитарной помощи — от продуктовых наборов до психологической поддержки и юридических консультаций. О графике следующих приемов сообщают на официальных ресурсах Херсонской областной военной администрации.