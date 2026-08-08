КП «Бахмутская жилищная управляющая компания» объявила тендер на подготовительные работы по строительству жилого комплекса для ВПЛ в поселке Гоща Ровенской области. Проект «Бахмут-Гоща» рассчитан на 570 квартир, а общая стоимость достигает 111,2 млн долларов.

Бесплатное жилье для переселенцев продолжают строить в разных регионах Украины — на этот раз масштабный проект стартовал для ВПЛ из Бахмутской громады в Ровенской области.

КП «Бахмутская жилищная управляющая компания» объявило новую закупку через систему Prozorro. Тендер предусматривает выполнение подготовительных работ для возведения комплекса многоквартирных жилых домов в поселке Гоща Ровенской области. Ориентировочная стоимость работ составляет 37 402 349 гривен. Источником финансирования определен местный бюджет Бахмутской громады.

Тендерные предложения будут принимать до 12 августа. Это уже вторая закупка в рамках проекта «Бахмут-Гоща» — в апреле 2026 года компания провела торги на разработку проектной документации. Стоимость того договора составила 61 798 212,70 гривен, а победителем стало ООО «Украинские архитектурные технологии».

Что предусматривает проект «Бахмут-Гоща»

В целом жилой комплекс рассчитан на 570 квартир. Первая очередь строительства должна обеспечить жильем около 1 200 человек — это переселенцы из Бахмутской громады, которые потеряли дома из-за боевых действий. Полная стоимость проекта оценивается в 111,2 миллиона долларов.

Поселок Гоща расположен в центральной части Ровенской области и уже принял значительное количество внутренне перемещенных лиц из Донецкой области. Новый жилой комплекс позволит переселенцам получить не временное убежище, а полноценные квартиры со всеми удобствами.

Как будет проходить строительство

Подготовительные работы, на которые объявлен тендер, будут включать расчистку участка, подведение коммуникаций и обустройство строительной площадки. После завершения этого этапа будет объявлен основной тендер непосредственно на возведение жилых домов. Проект реализуется за счет местного бюджета Бахмутской громады, что позволяет громаде контролировать качество и сроки выполнения работ.

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