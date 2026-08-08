7 августа с 10:00 КП «Горводоканал» приостановил работу одной из водонасосных станций в Сумах. Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе без водоснабжения остались жители 10 улиц и района Васильевки.

Отключение воды в Сумской области из-за аварии на водопроводе произошло 7 августа — КП «Горводоканал» приостановил работу одной из водонасосных станций областного центра. С 10:00 без водоснабжения остались жители сразу десяти улиц и целого микрорайона.

Как сообщает КП «Горводоканал», причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы на системе центрального городского водопровода. Для их проведения специалисты временно приостановили функционирование одного из водозаборов Сум.

Какие улицы остались без воды

Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

район Васильевки;

проспект Михаила Лушпы;

проспект Свободы;

улица Героев Крут;

улица Вооруженных Сил Украины;

улица Заливная;

улица Харьковская;

улица Холодноярской бригады;

улица Замостянская;

улица Шестидесятников;

прилегающие к ним улицы.

В общей сложности без централизованной подачи воды оказались более десяти улиц в одном из районов областного центра.

Когда восстановят водоснабжение и куда обращаться

В КП «Горводоканал» заверяют, что подача воды будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ — без дополнительного уведомления. Коммунальщики также советуют потребителям по возможности сделать небольшой запас воды.

Для получения оперативной информации жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: 050 407-81-10, 067 548-21-12 и 700-168.

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