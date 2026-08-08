Отключение воды в Сумской области из-за аварии на водопроводе произошло 7 августа — КП «Горводоканал» приостановил работу одной из водонасосных станций областного центра. С 10:00 без водоснабжения остались жители сразу десяти улиц и целого микрорайона.
Как сообщает КП «Горводоканал», причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы на системе центрального городского водопровода. Для их проведения специалисты временно приостановили функционирование одного из водозаборов Сум.
Какие улицы остались без воды
Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
- район Васильевки;
- проспект Михаила Лушпы;
- проспект Свободы;
- улица Героев Крут;
- улица Вооруженных Сил Украины;
- улица Заливная;
- улица Харьковская;
- улица Холодноярской бригады;
- улица Замостянская;
- улица Шестидесятников;
- прилегающие к ним улицы.
В общей сложности без централизованной подачи воды оказались более десяти улиц в одном из районов областного центра.
Когда восстановят водоснабжение и куда обращаться
В КП «Горводоканал» заверяют, что подача воды будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ — без дополнительного уведомления. Коммунальщики также советуют потребителям по возможности сделать небольшой запас воды.
Для получения оперативной информации жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: 050 407-81-10, 067 548-21-12 и 700-168.
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