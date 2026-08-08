В Житомирской области работодатели ищут бухгалтеров в 27 громадах — областная служба занятости опубликовала 82 актуальных предложения с зарплатой до 40 тысяч гривен для главных бухгалтеров.

Подорожание продуктов в Житомирской области продолжается, но для специалистов по бухгалтерскому учету открываются неплохие карьерные перспективы — в регионе насчитывается 82 актуальные вакансии для бухгалтеров, из которых 20 — должности главных бухгалтеров.

Как сообщили в Житомирской областной службе занятости 6 августа, специалистов приглашают учреждения образования, предприятия пищевой промышленности, фермерские хозяйства, частные и коммунальные предприятия. Работу предлагают в 27 громадах области.

Уровень заработной платы существенно отличается в зависимости от должности: главные бухгалтеры могут рассчитывать на оплату до 40 000 грн, тогда как для бухгалтеров максимальная ставка составляет 30 000 грн. Это достаточно конкурентные цифры для регионального рынка труда.

Что требуют работодатели

Среди основных обязанностей — организация и контроль бухгалтерского учета в соответствии с законодательством, подготовка финансовой и налоговой отчетности, контроль начисления и уплаты налогов и сборов. Работодатели также ожидают опыт ведения бухгалтерского и налогового учета, начисления заработной платы, отпускных и больничных, уплаты ЕСВ, оформления расчетных документов, подготовки зарплатных ведомостей для банка и своевременной подачи отчетности.

Куда обращаться: контакты филиалов службы занятости

Для поиска работы можно обратиться непосредственно в филиалы Житомирского областного центра занятости:

Житомирский филиал: 0-800-216-124, (098) 662-27-24

Коростенский филиал: 0-800-216-127, (096) 001-24-94

Бердичевский филиал: 0-800-216-125, (093) 424-14-43

Звягельский филиал: 0-800-216-126, (067) 536-59-51

Горячая линия областной службы занятости: 0-800-219-714. Ознакомиться со всеми актуальными предложениями работы можно также на Едином портале вакансий, работающем на основе искусственного интеллекта.

В целом ситуация на рынке труда Житомирщины для бухгалтеров выглядит достаточно обнадеживающей: 82 вакансии в 27 громадах — это реальный шанс найти работу с достойной оплатой, не выезжая за пределы области.

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