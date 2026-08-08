Сеть супермаркетов Novus срочно перестраивает систему поставок после российской атаки на распределительный центр. В компании предупреждают о возможном временном дефиците отдельных товаров в магазинах, в частности в Одесской области.

Магазины в Одесской области могут столкнуться с дефицитом продуктов — и новый удар по логистике одного из крупнейших ритейлеров страны только обостряет ситуацию. Сеть супермаркетов Novus после масштабной российской атаки на свой распределительный центр срочно перестраивает всю систему поставок.

Об этом сообщил генеральный директор Novus Марк Петкевич. По его словам, после вывода из строя крупного логистического центра компания уже перешла на прямые поставки от производителей и партнеров, задействует резервные складские площадки, арендует дополнительный транспорт и ищет новые помещения для хранения продукции.

Ключевая проблема — масштаб потерь. Когда распределительный центр такого уровня внезапно прекращает работу, из цепочки поставок одновременно выпадают миллионы единиц продукции, которая уже на следующий день должна была оказаться на полках магазинов, в том числе в Одесской области.

Стоит ли ждать пустых полок

В компании подчеркивают: системного дефицита товаров не ожидают. Novus использует сразу несколько резервных механизмов: прямые поставки от производителей непосредственно в супермаркеты в обход разрушенного склада, альтернативные логистические объекты в других регионах, а также перенаправление грузовиков и дополнительную аренду транспорта.

В то же время в компании признают: в отдельных торговых точках некоторые товары могут временно отсутствовать. Больше всего это касается продуктов с коротким сроком годности — молочной продукции, мяса, овощей, фруктов и готовых блюд, которые требуют более сложного температурного контроля и быстрой доставки.

Второй удар по логистике сети

Это уже не первая атака на инфраструктуру Novus. 25 ноября 2025 года во время массированного удара по Киеву российская ракета повредила один из ключевых логистических центров сети площадью более 50 тысяч квадратных метров. Тогда погибли четверо водителей поставщиков, еще пять человек были ранены.

После того удара компания также перестраивала маршруты и не допустила масштабного дефицита. Теперь этот опыт стал частью антикризисного плана. По словам Петкевича, за годы войны Novus научился менять логистические процессы за считанные часы.

Логистика под прицелом: системная проблема

Атака на Novus — часть более широкой тенденции. В последнее время под российские удары попадали складские комплексы Rozetka, PUMA, Bosch, Toyota, Intertop, "Сильпо" и других компаний. Украинский ритейл вынужден отказываться от довоенной модели централизации в пользу распределенной логистики — нескольких меньших складов и резервных маршрутов.

Для покупателей в Одесской области это означает, что ситуация с наличием товаров может меняться в зависимости от конкретного магазина и категории продукции. Товары длительного хранения проще перенаправлять через резервные склады, тогда как скоропортящиеся продукты могут временно исчезать с полок отдельных супермаркетов.

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