В Синельниково на Днепропетровщине готовят новые тарифы на водоснабжение и водоотведение — стоимость может увеличиться в три раза по сравнению с действующими расценками.

Коммунальные тарифы в Днепропетровской области снова пересматривают — на этот раз изменения коснутся жителей Синельниково, где стоимость водоснабжения может вырасти сразу в три раза.

Как сообщает региональное издание DMKD.DP.UA, для прифронтового города подготовили новые расчеты, которые существенно изменят платежки за воду уже в ближайшее время.

Новые тарифы: конкретные цифры

Согласно обнародованным данным, тарифы с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) составят:

централизованное водоснабжение — 112,82 гривни за кубический метр ;

; централизованное водоотведение — 110,35 гривни за кубический метр.

Для сравнения: сейчас жители Синельниково платят значительно меньшие суммы, поэтому после утверждения новых расценок общий платеж за воду и водоотведение может увеличиться примерно в три раза. Если семья потребляет в среднем 5 кубометров воды в месяц, то вместо привычной суммы придется отдать более 1100 гривен — только за эти две услуги.

Почему именно Синельниково

Корректировку тарифов объясняют особыми условиями прифронтовых территорий Днепропетровской области. Инфраструктура водоснабжения в таких городах испытывает дополнительную нагрузку из-за боевых действий, повреждений сетей и необходимости постоянных ремонтов. Экономическое обоснование себестоимости услуг здесь существенно отличается от тыловых регионов.

Что делать жителям

Пока новые тарифы находятся на стадии утверждения, жителям Синельниково стоит следить за официальными сообщениями местной власти и водоканала — именно они обнародуют окончательное решение и дату, с которой заработают новые цены. Если расходы на коммунальные услуги будут превышать 15% совокупного дохода семьи, вы имеете право обратиться за субсидией в органы социальной защиты или через "Дію". Кроме того, стоит проверить исправность счетчиков — точный учет потребления поможет избежать лишних начислений в платежках.

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