В Черновицком городском совете сообщили, что подготовка города к отопительному сезону ведется непрерывно — работы начались сразу после завершения предыдущего сезона.

В Черновцах активно идет подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщили в Черновицком городском совете, работы фактически не прекращались — они стартовали сразу после того, как завершился предыдущий отопительный период.

Главный приоритет коммунальных служб — обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения зимой. Речь идет о комплексной проверке всего оборудования: от котельных до внутридомовых сетей.

Что именно проверяют коммунальщики

В рамках подготовки специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, ремонтируют и заменяют изношенные участки трубопроводов, проверяют запорную арматуру. Особое внимание уделяют котельным — там ревизуют котлы, насосное оборудование, системы автоматики и резервные источники питания.

Параллельно идет подготовка жилого фонда: управляющие компании и ОСМД промывают внутридомовые системы отопления, проверяют элеваторные узлы и задвижки. Все это должно обеспечить стабильную подачу тепла в дома черновчан, когда температура воздуха опустится ниже установленных нормативов.

Почему работы не прекращаются

Непрерывный цикл подготовки — это не просто формулировка. Сразу после завершения предыдущего отопительного сезона коммунальщики анализируют аварийные участки, планируют ремонты и начинают их выполнять, чтобы к наступлению холодов все было готово.

Такой подход позволяет избежать авралов осенью, когда времени на устранение неисправностей мало. К тому же плановые ремонты летом обходятся бюджету значительно дешевле, чем экстренные — зимой.

В горсовете подчеркивают: несмотря на сложную ситуацию в энергетике страны, Черновцы должны войти в зиму с полностью подготовленными теплосетями. Приоритет — бесперебойное теплоснабжение для всех потребителей: и жилых домов, и социальных учреждений.

Когда включают отопление в Черновцах

Согласно нормативам, отопительный сезон в городе стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8°С. Решение о начале подачи тепла принимает исполнительный комитет городского совета. Обычно это происходит во второй половине октября — начале ноября.

Первыми тепло получают больницы, школы и детские сады, затем — жилые дома. Если в квартире холодно после официального старта сезона, черновчанам советуют обращаться в свою управляющую компанию или на горячую линию городского совета.