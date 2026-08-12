Житомирские университеты завершили подготовку общежитий к новому учебному году: провели ремонты, закупили технику, оборудовали системы безопасности. В то же время стоимость проживания может вырасти вдвое — до 1600 гривен в месяц.

Повышение тарифов в Житомирской области продолжается в разных сферах — на этот раз изменения могут коснуться студенческих общежитий. Житомирские университеты завершают подготовку к новому учебному году: в общежитиях провели ремонты, закупили технику и оборудовали системы безопасности. В то же время стоимость проживания, которая пока остается на уровне прошлого года, вскоре может существенно вырасти.

Журналисты Житомир.info узнали, что именно изменилось в общежитиях трех крупнейших университетов города и при каких условиях студентам придется платить больше.

Что сделали в общежитиях Полесского национального университета

В Полесском национальном университете (ПНУ) функционирует пять общежитий, рассчитанных примерно на 1500 койко-мест. По словам проректора по вопросам экономического развития и безопасности Юрия Демяненко, летом здесь провели ряд ремонтных работ.

«Проводили текущие ремонты канализационной сети, водопроводной сети. Сейчас во втором общежитии проводят ремонты санузлов. Мы постоянно работаем над улучшением жилищных условий для наших студентов», — рассказал проректор.

В общежитии №3, где проживает больше всего жителей, заменили часть сетей, обновили сантехническое оборудование и сделали косметический ремонт в коридоре. До сентября планируют покрасить стены в местах общего пользования. Входные зоны оборудовали табличками для студентов с нарушениями зрения, а четвертое общежитие, где проживают студенты с инвалидностью, оснащено пандусом.

«Житомирская политехника»: стиральные машины и видеонаблюдение

Государственный университет «Житомирская политехника» имеет два собственных общежития примерно на 1100 койко-мест. Для части студентов дополнительно арендуют места в других учебных заведениях.

Проректор по научно-педагогической работе и молодежной политике Елена Денисюк сообщила: в обоих общежитиях установили по три бесплатные стиральные машины, смонтировали централизованную систему видеонаблюдения с выводом камер на пульт охранника, а в первом общежитии продолжается замена линолеума и нескольких газовых плит.

ЖДУ имени Ивана Франко: новая крыша и 50 газовых плит

В Житомирском государственном университете имени Ивана Франко — пять общежитий на 1600 мест. Как рассказал проректор Владимир Чумак, здесь обновили комнаты для отдыха, закупили 50 газовых плит для третьего общежития, полностью заменили крышу в нем же. Во втором общежитии установили новые окна, в четвертом — заменили входную группу, а в пятом, где нет газа, появились новые электроплиты.

Сколько стоит проживание сейчас и когда цена вырастет

На сегодня стоимость проживания в общежитиях житомирских университетов не изменилась по сравнению с прошлым годом. В ПНУ и ЖДУ имени Франко студенты платят 800 гривен в месяц, в «Житомирской политехнике» — в среднем 720 гривен (летом меньше из-за низких коммунальных платежей, зимой больше).

Однако эти цифры могут существенно измениться. Законодательство Украины ограничивает плату за общежитие — она не может превышать 40% от размера академической стипендии. Сейчас стипендия составляет 2000 гривен, поэтому предельная граница — 800 гривен, в которую университеты как раз и вписываются.

«В случае повышения стипендии нами будут сделаны перерасчеты, и студенты, проживающие в общежитиях, должны будут доплатить эту разницу», — пояснил проректор ПНУ Юрий Демяненко.

В ЖДУ имени Франко озвучили более конкретную цифру: если стипендию повысят до обещанного уровня, 40% от нее составят около 1600 гривен — то есть цена может вырасти вдвое.

В «Житомирской политехнике» добавляют, что на стоимость также будет влиять рост коммунальных тарифов: «Мы знаем из новостей, что повышается стоимость вывоза мусора, повышается стоимость водоснабжения, поэтому будем смотреть».

Когда именно изменится цена

Во всех трех университетах подчеркивают: без официального решения о повышении стипендии стоимость проживания останется неизменной. Как только появится соответствующий нормативный акт, финансовые отделы проведут перерасчет, а студентов известят заранее. Для первокурсников в «Житомирской политехнике» советуют по возможности оплатить аванс за первый семестр — это позволит зафиксировать цену на этот период.

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