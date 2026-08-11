В громадах Житомирской области работают специалисты по сопровождению ветеранов — они помогают бывшим военным и их семьям вернуться к гражданской жизни. Найти такого специалиста можно как через приложение "Дія", так и непосредственно в громаде.

Денежная помощь для жителей Житомирской области достигает 5 тысяч гривен, однако ветераны и ветеранки могут рассчитывать на значительно более широкий спектр поддержки. В громадах региона уже работают специалисты по сопровождению, которые помогают бывшим военным ориентироваться в государственных услугах и программах.

Как сообщает Житомирская областная военная администрация, по всей Украине сейчас работают почти 3000 таких специалистов. Их главная задача — помочь Защитникам и Защитницам, а также их семьям пройти все этапы возвращения к гражданской жизни без лишнего стресса.

Что именно делают специалисты по сопровождению

Список услуг, предоставляемых специалистами, охватывает ключевые потребности человека после службы. Они помогают оформить статусы и необходимые документы, получить социальные выплаты, сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации. Кроме того, специалисты консультируют о возможностях трудоустройства, образовательных программах и жилищных инициативах для ветеранов.

Отдельное направление — информирование о грантах и программах поддержки. Специалист также может оказать базовую психологическую помощь и подсказать, где в вашей громаде действуют ветеранские пространства и сообщества для взаимоподдержки.

Как найти специалиста через "Дію": пошаговая инструкция

Самый быстрый способ — воспользоваться приложением "Дія", где запущен сервис "Ветеран PRO". Алгоритм прост: откройте "Дію", перейдите в раздел «Сервисы» → «Ветеран PRO», выберите «Поиск специалиста». Затем укажите область и громаду — например, Житомирскую область и ваш населенный пункт — или сразу введите фамилию и имя конкретного специалиста, если знаете его.

После запроса система покажет контакты специалиста и информацию об учреждении, где он работает. После консультации также можно оставить отзыв через функцию «Поделиться впечатлениями» — это помогает улучшать качество сервиса.

Что делать, если нет доступа к "Дії"

Если по тем или иным причинам воспользоваться приложением не получается, в каждой громаде Житомирщины действуют местные подразделения по вопросам ветеранской политики. Там помогут найти специалиста по сопровождению офлайн, подскажут, куда обращаться в зависимости от вашего конкретного запроса, и сориентируют в доступных программах поддержки.

Проект «Ветеран PRO» в "Дії" реализован Минветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках «Проекта поддержки Дія», финансируемого Швецией. Инициатива является частью Стратегии ветеранской политики и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

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