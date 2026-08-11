У громадах Житомирської області працюють фахівці із супроводу ветеранів — вони допомагають колишнім військовим та їхнім родинам повернутися до цивільного життя. Знайти такого спеціаліста можна як через застосунок "Дія", так і безпосередньо в громаді.

Грошова допомога для мешканців Житомирської області сягає 5 тисяч гривень, але ветерани й ветеранки можуть розраховувати на значно ширший спектр підтримки. У громадах регіону вже працюють фахівці із супроводу, які допомагають колишнім військовим зорієнтуватися в державних послугах та програмах.

Як повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, по всій Україні наразі працюють майже 3000 таких спеціалістів. Їхнє головне завдання — допомогти Захисникам і Захисницям та їхнім родинам пройти всі етапи повернення до цивільного життя без зайвого стресу.

Що саме роблять фахівці із супроводу

Список послуг, які надають фахівці, охоплює ключові потреби людини після служби. Вони допомагають оформити статуси та необхідні документи, отримати соціальні виплати, зорієнтуватися в медичних послугах та реабілітації. Крім того, спеціалісти консультують щодо можливостей працевлаштування, освітніх програм та житлових ініціатив для ветеранів.

Окремий напрям — інформування про гранти й програми підтримки. Фахівець також може надати базову психологічну допомогу та підказати, де у вашій громаді діють ветеранські простори й спільноти для взаємопідтримки.

Як знайти фахівця через "Дію": покрокова інструкція

Найшвидший спосіб — скористатися застосунком "Дія", де запущено сервіс "Ветеран PRO". Алгоритм простий: відкрийте "Дію", перейдіть у розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO», оберіть «Пошук фахівця». Далі вкажіть область і громаду — наприклад, Житомирську область та ваш населений пункт — або одразу введіть прізвище та ім'я конкретного спеціаліста, якщо знаєте його.

Після запиту система покаже контакти фахівця та інформацію про установу, де він працює. Після консультації також можна залишити відгук через функцію «Поділитися враженнями» — це допомагає покращувати якість сервісу.

Що робити, якщо немає доступу до "Дії"

Якщо з тих чи інших причин скористатися застосунком не виходить, у кожній громаді Житомирщини діють місцеві підрозділи з питань ветеранської політики. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу офлайн, підкажуть, куди звертатися залежно від вашого конкретного запиту, та зорієнтують у доступних програмах підтримки.

Проєкт «Ветеран PRO» в "Дії" реалізовано Мінветеранів спільно з Мінцифрою за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах «Проєкту підтримки Дія», що фінансується Швецією. Ініціатива є частиною Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

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