В Каневской общине на Черкасщине стартовала масштабная жилищная программа для военных — первые участники уже получили средства.

Денежная помощь в Черкасской области продолжает расширяться — на этот раз 30 защитников в Каневской общине получат жилищные ваучеры номиналом 2 миллиона гривен каждый. Об этом сообщил Каневский городской совет.

Жилищный ваучер — это электронный сертификат на 2 млн грн. Его можно использовать сразу в нескольких направлениях: приобрести готовое жилье, проинвестировать средства в строительство или оформить ипотеку. То есть защитник сам выбирает, какой формат ему удобнее.

Программа рассчитана на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Других категорий пока не предусмотрено — помощь имеет четко очерченный круг получателей.

Решение о предоставлении очередного, уже 30-го по счету, ваучера исполнительный комитет Каневского горсовета принял 5 августа. Как отмечают в горсовете, первые участники программы уже получили деньги и могут использовать их по назначению.

Как воспользоваться жилищным ваучером

Получатель ваучера имеет три варианта реализации средств. Первый — покупка квартиры или дома на вторичном рынке. Второй — инвестирование в строительство жилья на первичном рынке. Третий — оформление ипотеки, где сертификат выступает как первый взнос.

В Каневском горсовете подчеркивают: программа действует исключительно для зарегистрированных ВПЛ, которые находятся на учете в общине. Поэтому перед обращением стоит проверить актуальность своего статуса и регистрации.

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