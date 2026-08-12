У Канівській громаді на Черкащині стартувала масштабна житлова програма для військових — перші учасники вже отримали кошти.

Грошова допомога у Черкаській області продовжує розширюватися — цього разу 30 захисників у Канівській громаді отримають житлові ваучери номіналом 2 мільйони гривень кожен. Про це повідомила Канівська міська рада.

Житловий ваучер — це електронний сертифікат на 2 млн грн. Його можна використати одразу в кількох напрямках: придбати готове житло, проінвестувати кошти в будівництво або оформити іпотеку. Тобто захисник сам обирає, який формат йому зручніший.

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Інших категорій наразі не передбачено — допомога має чітко окреслене коло отримувачів.

Рішення про надання чергового, вже 30-го за рахунком, ваучера виконавчий комітет Канівської міськради ухвалив 5 серпня. Як зазначають у міськраді, перші учасники програми вже отримали гроші й можуть використовувати їх за призначенням.

Як скористатися житловим ваучером

Отримувач ваучера має три варіанти реалізації коштів. Перший — купівля квартири чи будинку на вторинному ринку. Другий — інвестування в будівництво житла на первинному ринку. Третій — оформлення іпотеки, де сертифікат виступає як перший внесок.

У Канівській міськраді наголошують: програма діє виключно для зареєстрованих ВПО, які перебувають на обліку в громаді. Тож перед зверненням варто перевірити актуальність свого статусу та реєстрації.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Черкаській області: де 11 та 12 серпня принесуть багатогодинні обмеження.

Також Politeka повідомляла, перерахунок пенсій у Черкаській області: в ПФУ розповіли, хто отримує 25 950 гривень.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 10 по 16 серпня: які адреси чекають довгі обмеження електропостачання.