Постачальники електроенергії повернуть громадам Рівненщини майже 1,7 мільйона гривень, переплачених через штучно завищені тарифи. Суд задовольнив позови Вараської та Рівненської окружних прокуратур.

Тарифи у Рівному знову в центрі уваги — цього разу суд повернув громадам майже 1,7 мільйона гривень, переплачених за електроенергію через штучно завищені розцінки під час публічних закупівель. Про це повідомляє Rayon.in.ua.

Суд повернув 790 тисяч Варашу

Господарський суд Рівненської області повністю задовольнив позовні вимоги Вараської окружної прокуратури. Судді зобов'язали приватну енергетичну компанію виплатити місту Вараш 790 тисяч гривень.

Ці гроші замовник переплатив через протиправні додаткові угоди, які уклали ще у 2023 році. Документи спеціально підписали для штучного підвищення тарифу, хоча реальних підстав для зростання ціни не було.

Рівному — майже 900 тисяч

Схожий кейс довела до суду Рівненська окружна прокуратура. До бюджету обласного центру вже надійшло майже 900 тисяч гривень. Правоохоронці в судовому порядку довели незаконність додаткової угоди, за якою постачальник без жодних обґрунтувань підняв розцінки на світло більш ніж на 13%.

У прокуратурі наголошують: правоохоронці продовжують системно моніторити сферу державних закупівель і блокувати схеми розкрадання коштів платників податків. У підсумку до бюджетів Вараша та Рівного мають повернути майже 1,7 мільйона гривень.

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