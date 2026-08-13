Тарифы в Ровно снова в центре внимания — на этот раз суд вернул громадам почти 1,7 миллиона гривен, переплаченных за электроэнергию из-за искусственно завышенных расценок во время публичных закупок. Об этом сообщает Rayon.in.ua.

Суд вернул 790 тысяч Варашу

Хозяйственный суд Ровенской области полностью удовлетворил исковые требования Варашской окружной прокуратуры. Судьи обязали частную энергетическую компанию выплатить городу Вараш 790 тысяч гривен.

Эти деньги заказчик переплатил из-за противоправных дополнительных соглашений, заключенных еще в 2023 году. Документы специально подписали для искусственного повышения тарифа, хотя реальных оснований для роста цены не было.

Ровно — почти 900 тысяч

Похожее дело довела до суда Ровенская окружная прокуратура. В бюджет областного центра уже поступило почти 900 тысяч гривен. Правоохранители в судебном порядке доказали незаконность дополнительного соглашения, по которому поставщик без каких-либо обоснований поднял расценки на свет более чем на 13%.

В прокуратуре подчеркивают: правоохранители продолжают системно мониторить сферу государственных закупок и блокировать схемы хищения средств налогоплательщиков. В итоге в бюджеты Вараша и Ровно должны вернуть почти 1,7 миллиона гривен.

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