Волынский областной центр занятости обнародовал перечень вакансий с самыми высокими зарплатами в регионе — работодатели готовы платить от 40 000 до 80 000 гривен.

Новые вакансии в Волынской области обнародовал областной центр занятости — работодатели региона предлагают заработную плату от 40 000 до 80 000 гривен в месяц.

Об этом 12 августа сообщили в Волынском областном центре занятости, опубликовав подборку самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда региона. Как информирует издание Rayon.in.ua, среди работодателей — транспортные компании, производственные предприятия, энергетические фирмы и государственные учреждения.

Самые высокие зарплаты: водители-международники

Абсолютным лидером по уровню оплаты стали водители автотранспортных средств. Самую высокую зарплату — 80 000 гривен — предлагают водителю для осуществления грузовых перевозок, в том числе негабаритных, по направлению Украина–Европа.

Еще одна вакансия водителя с оплатой 70 000 гривен предусматривает международные грузовые перевозки по тому же маршруту. Для этой позиции обязательным требованием является удостоверение водителя категории СЕ и наличие чип-карты водителя. Третий вариант для водителей — с зарплатой 50 000 гривен — охватывает как международные, так и внутренние перевозки, а также контроль размещения и крепления груза и работу с транспортной и разрешительной документацией.

Энергетика и солнечные станции: 60 000 грн для электромонтажника

Третью ступень в рейтинге самых высоких зарплат занимает вакансия электромонтажника силовых сетей и электрооборудования — работодатель готов платить 60 000 гривен. Специалист будет заниматься установкой солнечных электростанций, инверторов и аккумуляторных систем для частных домов, бизнеса и промышленных объектов. Работа предполагает выезды по всей Волынской области.

Еще одна вакансия в энергетической сфере — электрик участка с зарплатой 40 000 гривен. В обязанности входит монтаж и ремонт электросетей, прокладка кабелей, диагностика систем, заземление и установка солнечных подстанций.

Руководящие должности и госслужба: до 50 000 грн

В государственном секторе самую высокую зарплату — 49 965 гривен — предлагают директору (начальнику) департамента, который будет обеспечивать выполнение задач по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель директора этого же департамента — начальник отдела — может рассчитывать на 44 200 гривен.

Производственные специальности: от 40 000 грн

Широкий спектр вакансий с зарплатой 40 000 гривен предлагают промышленные предприятия области. В частности, начальник цеха будет заниматься организацией рабочего процесса, контролем производства и координацией персонала. Начальник отдела технического контроля будет отвечать за проверку техники на всех этапах производства, техническую документацию и гарантийные ремонты.

Механик-наладчик будет работать с оборудованием линии порошковой покраски, обеспечивая его бесперебойную работу. Инженер-технолог будет планировать изготовление деталей и готовить управляющие программы, а электросварщик — выполнять механизированную сварку с настройкой режимов и контролем качества швов.

Отдельного внимания заслуживает вакансия инженера-конструктора, который будет заниматься 3D-проектированием и моделированием в программе SOLIDWORKS. Важная деталь — для этой должности работодатель предлагает бронирование.

Как откликнуться на вакансию

Для получения подробной информации о любой из перечисленных вакансий необходимо обратиться в ближайший центр занятости в Волынской области. Также доступна телефонная консультация по номерам: 0 800 219 711 или (0332) 28 15 81. Специалисты службы занятости помогут уточнить требования работодателя, график работы и условия трудоустройства.

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