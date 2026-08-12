Графики отключения света в Днепропетровской области на 12 августа уже обнародованы, а тем временем в самом Днепре жители столкнулись еще с одной коммунальной проблемой — часть города осталась без воды.
Как сообщает КП «Днепроводоканал», в среду, 12 августа, из-за ремонтных и аварийных работ на нескольких участках водопроводной сети прекращена подача воды по ряду адресов в разных районах города. Водоснабжение обещают восстановить в течение суток после завершения ремонтов.
Где именно отключили воду
По состоянию на 14:00 12 августа без водоснабжения остались жители по следующим адресам:
- проспект Петра Калнышевского (частично);
- улица Воскресенская, 15;
- улица Короленко, 2а;
- проспект Дмитрия Яворницкого, 67, 71;
- улица Тоннельная, 1–39;
- Донецкое шоссе, 114–126;
- переулок Крушельницкой;
- улица Терещенковская, 20–26;
- улица Вадима Жукова;
- улица Высоцкого;
- Донецкое шоссе, 5–15.
Три микрорайона — без воды из-за аварии на Апостоловской
Отдельно, из-за аварийных работ на улице Апостоловской, 38, без водоснабжения оказались сразу несколько микрорайонов города: Одинковка, Александровка, а также частично Игрень. Для жителей этих массивов ситуация наиболее сложная — объем ремонтных работ там больше, поэтому и сроки восстановления могут быть длиннее.
Куда обращаться, если нет воды
Если вы столкнулись с незапланированным отключением воды или тепла, в Днепре работает горячая линия городского совета по единому короткому номеру 1530. Операторы принимают обращения круглосуточно и передают заявки в соответствующие коммунальные службы.
Стоит отметить, что это не первый коммунальный «сюрприз» для днепрян этим летом. С 1 июля стоимость воды в городе выросла почти втрое — до 81,92 гривны за кубометр, а следом повысили и абонплату. Горожане уже выражали недовольство такими тарифами, а теперь вынуждены еще и сидеть без воды из-за аварий на изношенных сетях.
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