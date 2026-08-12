12 августа часть Днепра осталась без водоснабжения из-за аварийных и ремонтных работ. КП «Днепроводоканал» опубликовало перечень адресов, где временно исчезла вода.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 12 августа уже обнародованы, а тем временем в самом Днепре жители столкнулись еще с одной коммунальной проблемой — часть города осталась без воды.

Как сообщает КП «Днепроводоканал», в среду, 12 августа, из-за ремонтных и аварийных работ на нескольких участках водопроводной сети прекращена подача воды по ряду адресов в разных районах города. Водоснабжение обещают восстановить в течение суток после завершения ремонтов.

Где именно отключили воду

По состоянию на 14:00 12 августа без водоснабжения остались жители по следующим адресам:

проспект Петра Калнышевского (частично);

улица Воскресенская, 15;

улица Короленко, 2а;

проспект Дмитрия Яворницкого, 67, 71;

улица Тоннельная, 1–39;

Донецкое шоссе, 114–126;

переулок Крушельницкой;

улица Терещенковская, 20–26;

улица Вадима Жукова;

улица Высоцкого;

Донецкое шоссе, 5–15.

Три микрорайона — без воды из-за аварии на Апостоловской

Отдельно, из-за аварийных работ на улице Апостоловской, 38, без водоснабжения оказались сразу несколько микрорайонов города: Одинковка, Александровка, а также частично Игрень. Для жителей этих массивов ситуация наиболее сложная — объем ремонтных работ там больше, поэтому и сроки восстановления могут быть длиннее.

Куда обращаться, если нет воды

Если вы столкнулись с незапланированным отключением воды или тепла, в Днепре работает горячая линия городского совета по единому короткому номеру 1530. Операторы принимают обращения круглосуточно и передают заявки в соответствующие коммунальные службы.

Стоит отметить, что это не первый коммунальный «сюрприз» для днепрян этим летом. С 1 июля стоимость воды в городе выросла почти втрое — до 81,92 гривны за кубометр, а следом повысили и абонплату. Горожане уже выражали недовольство такими тарифами, а теперь вынуждены еще и сидеть без воды из-за аварий на изношенных сетях.

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