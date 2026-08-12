12 серпня частина Дніпра залишилася без водопостачання через аварійні та ремонтні роботи. КП «Дніпроводоканал» оприлюднило перелік адрес, де тимчасово зникла вода.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 серпня вже оприлюднено, а тим часом у самому Дніпрі мешканці зіткнулися ще з однією комунальною проблемою — частина міста залишилася без води.

Як повідомляє КП «Дніпроводоканал», у середу, 12 серпня, через ремонтні та аварійні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі припинено подачу води за низкою адрес у різних районах міста. Водопостачання обіцяють відновити протягом доби після завершення ремонтів.

Де саме відключили воду

Станом на 14:00 12 серпня без водопостачання залишилися мешканці за такими адресами:

проспект Петра Калнишевського (частково);

вулиця Воскресенська, 15;

вулиця Короленка, 2а;

проспект Дмитра Яворницького, 67, 71;

вулиця Тунельна, 1–39;

Донецьке шосе, 114–126;

провулок Крушельницької;

вулиця Терещенківська, 20–26;

вулиця Вадима Жукова;

вулиця Висоцького;

Донецьке шосе, 5–15.

Три мікрорайони — без води через аварію на Апостолівській

Окремо, через аварійні роботи на вулиці Апостолівській, 38, без водопостачання опинилися одразу кілька мікрорайонів міста: Одинковка, Олександрівка, а також частково Ігрень. Для мешканців цих масивів ситуація найскладніша — обсяг ремонтних робіт там більший, тож і терміни відновлення можуть бути довшими.

Куди звертатися, якщо немає води

Якщо ви зіткнулися з незапланованим відключенням води або тепла, у Дніпрі працює гаряча лінія міської ради за єдиним коротким номером 1530. Оператори приймають звернення цілодобово та передають заявки до відповідних комунальних служб.

Варто зазначити, що це не перший комунальний «сюрприз» для дніпрян цього літа. Із 1 липня вартість води в місті зросла майже втричі — до 81,92 гривні за кубометр, а слідом підвищили й абонплату. Містяни вже висловлювали невдоволення такими тарифами, а тепер змушені ще й сидіти без води через аварії на зношених мережах.

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