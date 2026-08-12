У селищі Соборне Бессарабської громади завершили реконструкцію п'ятиповерхового будинку для переселенців. На проєкт витратили 85 мільйонів гривень — це найбільше соціальне житло для ВПО в Україні.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області поповнилося ще одним об'єктом — у селищі Соборне Бессарабської громади завершили реконструкцію п'ятиповерхового будинку, розрахованого на 70 родин переселенців. Про це повідомляє видання «Патріот Донбасу» з посиланням на zmina.info.

Колишню будівлю військового містечка перетворили на повноцінний житловий будинок із усіма необхідними зручностями. Приміщення розраховане приблизно на 210–230 людей.

Скільки коштував проєкт

Фінансування реконструкції здійснювалося з кількох джерел. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та міжнародна організація Caritas спрямували 65 мільйонів гривень — ці кошти пішли на ремонтні роботи та придбання побутової техніки для майбутніх мешканців.

Ще близько 20 мільйонів гривень на реконструкцію та проведення комунікацій виділила безпосередньо Бессарабська громада, тож загальний бюджет проєкту склав приблизно 85 мільйонів гривень.

Що передбачено для мешканців

Будинок уже повністю готовий до заселення. У приміщеннях облаштовано все необхідне для комфортного проживання — від меблів до побутової техніки. Очікується, що нове житло дасть родинам ВПО дах над головою та допоможе повноцінно інтегруватися в життя громади.

Наразі триває процес розподілу квартир між родинами переселенців, які перебувають на обліку в Бессарабській громаді. Пріоритет надаватиметься тим, хто найбільше потребує поліпшення житлових умов.

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