В поселке Соборное Бессарабской громады завершили реконструкцию пятиэтажного дома для переселенцев. На проект потратили 85 миллионов гривен — это самое большое социальное жилье для ВПЛ в Украине.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области пополнилось еще одним объектом — в поселке Соборное Бессарабской громады завершили реконструкцию пятиэтажного дома, рассчитанного на 70 семей переселенцев. Об этом сообщает издание «Патриот Донбасса» со ссылкой на zmina.info.

Бывшее здание военного городка превратили в полноценный жилой дом со всеми необходимыми удобствами. Помещение рассчитано примерно на 210–230 человек.

Сколько стоил проект

Финансирование реконструкции осуществлялось из нескольких источников. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и международная организация Caritas направили 65 миллионов гривен — эти средства пошли на ремонтные работы и приобретение бытовой техники для будущих жильцов.

Еще около 20 миллионов гривен на реконструкцию и проведение коммуникаций выделила непосредственно Бессарабская громада, так что общий бюджет проекта составил примерно 85 миллионов гривен.

Что предусмотрено для жильцов

Дом уже полностью готов к заселению. В помещениях обустроено все необходимое для комфортного проживания — от мебели до бытовой техники. Ожидается, что новое жилье даст семьям ВПЛ крышу над головой и поможет полноценно интегрироваться в жизнь громады.

Сейчас идет процесс распределения квартир между семьями переселенцев, которые находятся на учете в Бессарабской громаде. Приоритет будет отдаваться тем, кто больше всего нуждается в улучшении жилищных условий.

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