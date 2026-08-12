Херсонская городская военная администрация обнародовала документы о пересмотре тарифов на водоснабжение. Местный водоканал предлагает существенное повышение стоимости услуг — в последний раз цены пересматривались еще до полномасштабного вторжения.

Херсонская городская военная администрация обнародовала документы, касающиеся планов повышения тарифа на водоснабжение в городе. Как сообщает издание Кавун.Сity, главный редактор Евгения Вирлич проанализировала поданные материалы и объяснила, чего ждать херсонцам в случае утверждения новых расценок.

Согласно обнародованным документам, Херсонский водоканал обратился в МВА с предложением пересмотреть действующий тариф на воду. В последний раз стоимость услуг водоснабжения в Херсоне пересматривалась еще до полномасштабного вторжения, и с тех пор расходы предприятия существенно выросли.

Почему водоканал просит повысить тариф

Основными причинами, которые приводит водоканал в документах, являются рост стоимости электроэнергии, топлива и реагентов для очистки воды. Кроме того, предприятие отмечает необходимость повышения заработной платы работникам, которые в сложных условиях прифронтового города обеспечивают бесперебойную подачу воды.

Херсон остается одним из наиболее пострадавших от войны городов, где коммунальная инфраструктура регулярно подвергается повреждениям из-за обстрелов. Водоканал тратит значительные средства на аварийные ремонты и восстановление сетей, что также влияет на экономическую обоснованность тарифа.

Как будет происходить утверждение нового тарифа

Процедура пересмотра тарифа предусматривает несколько обязательных этапов. Сначала водоканал подает расчеты в городскую военную администрацию, которая должна их рассмотреть и организовать общественные обсуждения. Только после этого МВА принимает окончательное решение.

Обнародование документов является частью установленной процедуры — жители города имеют право ознакомиться с расчетами и выразить свою позицию до момента принятия окончательного решения.

Что делать херсонцам

Жители Херсона могут ознакомиться с обнародованными документами на официальных ресурсах городской военной администрации. В случае несогласия с предлагаемыми тарифами граждане имеют право подать свои замечания и предложения в течение установленного срока — обычно это 10–14 календарных дней с момента публикации проекта.

Окончательное решение по новым тарифам на воду в Херсоне ожидается после завершения всех предусмотренных процедур и общественных обсуждений. До этого момента действуют текущие тарифы, утвержденные ранее.