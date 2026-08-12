В Киевской области покупатели заметили полупустые полки в супермаркетах "Новус" после вражеской атаки на логистический центр сети. Больше всего пострадал ассортимент молочных продуктов, напитков и товаров для дома.

Дефицит продуктов в супермаркетах Киевской области набирает обороты — после вражеского удара по логистическому центру "Новус" полки магазинов остаются полупустыми. Как сообщает Новини.LIVE, проблема коснулась как продуктов питания, так и товаров для дома.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли удар по обширной территории складских объектов, где хранились товары украинских компаний. Среди пострадавших — сеть супермаркетов "Новус". Логистический центр был полностью уничтожен, из цепочки поставок выпали миллионы единиц продукции.

Последствия покупатели могут увидеть своими глазами. Во вторник, 11 августа, в одном из столичных магазинов сети полки стояли полупустыми. Наиболее заметный дефицит — в отделах молочной продукции, напитков, некоторых овощей, а также товаров для дома, в частности посуды.

Что делает "Новус" для восстановления поставок

Для решения проблемы компания приступила к оперативной перестройке логистики. Генеральный директор Novus Украина Марк Петкевич сообщил о запуске антикризисного плана: речь идет об обеспечении прямых поставок в супермаркеты и задействовании резервных складских площадок.

Международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире Новини.LIVE отметил, что компании действительно могут пересмотреть формат работы из-за атак на склады. По его словам, часть товаров от национальных производителей может доставляться напрямую в магазины, минуя склады.

Вырастут ли цены

Впрочем, для потребителей это не обязательно хорошая новость. Перестройка цепочек поставок может спровоцировать рост цен — сети будут тратить больше средств на перевозку продуктов, частично компенсируя собственные финансовые потери повышением стоимости товаров. Ранее эксперты предупреждали, что осенью продукты в Украине могут подорожать из-за высокой стоимости топлива и больших логистических расходов производителей.

Ранее Politeka сообщала, угроза дефицита продуктов и товаров: как удары по складам в Киевской области повлияют на украинцев.