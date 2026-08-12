Утром 12 августа в Житомире из-за аварии на водопроводе временно приостановили водоснабжение на проспекте Мира и еще девяти улицах. Коммунальщики обещают восстановить подачу воды сразу после ремонта.

Коммунальные неудобства на Житомирщине сегодня коснулись жителей сразу нескольких улиц — утром 12 августа из-за аварийной ситуации на водопроводе областного центра временно приостановили водоснабжение. Коммунальщики уже работают над ликвидацией повреждения.

Как сообщает Zhitomir-OnLine, авария произошла на магистральном водопроводе. В результате с 9:30 без воды остались жители проспекта Мира и ряда прилегающих улиц в центральной части города.

Полный список адресов, где отключили воду

В водоканале обнародовали перечень адресов, по которым временно приостановлено водоснабжение:

проспект Мира — дома №2, 3б, 3в, 3г, 5а, 9а, 15, 15а, 21б, 23а, 29, 31, 33;

ул. Богунская (полностью);

ул. Свободы (частично);

ул. Святого Зигмунта Фелинского (четная сторона);

пер. 1-й Богунский;

пер. 1-й Тайберов;

пер. 1-й Фабричный, 9/5;

пер. 2-й Друкарский, 3а, 4;

пер. Виктора Шкуринского;

пер. Леонида Ступницкого.

Когда вернут воду

В КП «Житомирводоканал» заверили, что водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-восстановительных работ. Сейчас бригады коммунальщиков уже работают на месте повреждения.

Получить информацию о ходе ремонтных работ житомиряне могут по телефону: 067-804-21-14. В водоканале рекомендуют жителям перечисленных адресов сделать запас воды на время ремонта.

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