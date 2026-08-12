Коммунальные неудобства на Житомирщине сегодня коснулись жителей сразу нескольких улиц — утром 12 августа из-за аварийной ситуации на водопроводе областного центра временно приостановили водоснабжение. Коммунальщики уже работают над ликвидацией повреждения.
Как сообщает Zhitomir-OnLine, авария произошла на магистральном водопроводе. В результате с 9:30 без воды остались жители проспекта Мира и ряда прилегающих улиц в центральной части города.
Полный список адресов, где отключили воду
В водоканале обнародовали перечень адресов, по которым временно приостановлено водоснабжение:
- проспект Мира — дома №2, 3б, 3в, 3г, 5а, 9а, 15, 15а, 21б, 23а, 29, 31, 33;
- ул. Богунская (полностью);
- ул. Свободы (частично);
- ул. Святого Зигмунта Фелинского (четная сторона);
- пер. 1-й Богунский;
- пер. 1-й Тайберов;
- пер. 1-й Фабричный, 9/5;
- пер. 2-й Друкарский, 3а, 4;
- пер. Виктора Шкуринского;
- пер. Леонида Ступницкого.
Когда вернут воду
В КП «Житомирводоканал» заверили, что водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-восстановительных работ. Сейчас бригады коммунальщиков уже работают на месте повреждения.
Получить информацию о ходе ремонтных работ житомиряне могут по телефону: 067-804-21-14. В водоканале рекомендуют жителям перечисленных адресов сделать запас воды на время ремонта.
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