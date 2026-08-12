ПриватБанк оновив ліміти на валютні операції для фізичних осіб згідно з рішенням НБУ. Нові правила набули чинності з 11 серпня 2026 року та суттєво розширюють можливості клієнтів.

ПриватБанк оновив умови валютних операцій для українців — державний банк суттєво розширив ліміти на купівлю валюти, перекази за кордон та зняття готівки. Зміни набули чинності з 11 серпня 2026 року відповідно до рішення Національного банку України.

Найпомітніше зростання стосується безготівкового обміну валюти в додатку Приват24. Якщо раніше клієнти могли купувати валюту онлайн на суму до 50 000 гривень на місяць, то тепер цей ліміт зріс одразу вчетверо — до 200 000 гривень. Оновлення відбувається автоматично першого числа кожного місяця.

Важливо: ліміт на безготівковий обмін валюти не впливає на інші операції клієнта — наприклад, на розрахунки гривневою карткою за кордоном. Це означає, що українці можуть одночасно купувати валюту на 200 000 грн на місяць і паралельно витрачати ще до 200 000 грн за кордоном із гривневої картки.

Що ще змінив ПриватБанк

Окрім купівлі валюти, банк підвищив ліміти на низку інших операцій. Розрахунки гривневою карткою за товари, роботи та послуги за кордоном тепер можна проводити на суму до 200 000 гривень на місяць (раніше було 100 000 грн). До цього ліміту також зараховуються SWIFT-перекази.

Зняття готівкової валюти з валютних рахунків — як в Україні, так і за кордоном — тепер обмежене сумою 200 000 гривень на день, що вдвічі більше попереднього ліміту в 100 000 грн. Також до 200 000 грн на місяць збільшено ліміт на SWIFT-перекази з валютних рахунків для купівлі товарів і послуг за кордоном на власні потреби.

Оренда житла за кордоном: до 500 000 грн

Окремо банк виділив операції з оплати оренди житла та послуг із проживання за кордоном. Для таких платежів ліміт становить до 500 000 гривень на місяць — за умови переказу з валютного рахунку. Сюди входять як SWIFT-перекази, так і розрахунки карткою.

Як повідомляє UA.NEWS, нові правила вже доступні в мобільному додатку Приват24. Банк нагадує, що ліміти оновлюються автоматично й не потребують додаткових заявок чи звернень від клієнтів.

Раніше Politeka повідомляла, приватбанк запровадив дзвінок-перевірку для переказів: в якому випадку не дозволять перевести гроші.