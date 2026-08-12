"Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути пасажирських поїздів із Дніпра та Кам'янського в західному напрямку — на окремих ділянках запустили автобусні трансфери, а пасажирів попередили про затримки до семи годин.

У Дніпрі цього тижня фіксують перебої з комунальними послугами — до проблем із водопостачанням додалися зміни в залізничному сполученні. "Укрзалізниця" попередила, що поїзди з Дніпра та Кам'янського в західному напрямку тимчасово курсують за зміненими маршрутами.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", причиною стало погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині. Через це на окремих ділянках організовано автобусні трансфери, які надає місцева влада. Зокрема, йдеться про напрямки Кривий Ріг — Дніпро, П'ятихатки — Дніпро та Лозова — Орілька.

Як тепер дістатися до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ та Верхньодніпровськ

Пасажири, які прямують поїздами №32 Перемишль — Запоріжжя, №86 Львів — Дніпро, №286 Львів — Дніпро, №42 Трускавець — Дніпро або №40 Солотвино — Запоріжжя, зможуть доїхати до потрібної станції електропоїздами з Дніпра. Йдеться про такі рейси:

№6035 Дніпро — Пост Списання (відправлення о 16:42);

№6037 Дніпро — П'ятихатки (відправлення о 17:34);

№6043 Дніпро — П'ятихатки (відправлення о 20:20).

Що з квитками: купувати нові не доведеться

В "Укрзалізниці" наголосили: пасажирам не потрібно купувати нові квитки. Ті, що вже придбані, діятимуть для посадки на електропоїзд без жодних доплат. У компанії заздалегідь перепросили за тимчасові незручності.

Затримки на західних рейсах: які поїзди їдуть із запізненням

Зміни торкнулися не лише місцевих пересадок, а й далеких рейсів. У західному напрямку поїзди обмежують по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Ось повний перелік затримок, про які попередили залізничники:

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№87/88 Дніпро — Ковель (із Ковеля відправка орієнтовно +2:30);

№83/84 Дніпро — Мукачево (відправлення у зворотному напрямку орієнтовно +2:00);

№285/286 Дніпро — Львів (зі Львова виїде +2:00);

№3/4 Дніпро — Ужгород (у зворотному напрямку №29 Ужгород — Київ +1:00);

№85/86 Дніпро — Львів (зі Львова №128 виїде +3:00);

№119/120 Дніпро — Холм (Холм — Київ +7:00);

№120/119 Холм — Дніпро (+2:33 із Дніпра).

Що робити пасажирам

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів прибувати на станції завчасно, уважно слухати оголошення в поїздах та на вокзалах, а також зважати на безпекові вимоги залізничників. Актуальну інформацію про рух поїздів можна відстежувати в офіційному Telegram-каналі компанії та на табло вокзалів.

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