У Тернополі 12 серпня з 9:00 до 20:00 призупинять водопостачання на двох вулицях через ремонт водопровідної мережі. Мешканцям рекомендують зробити запас води.

Відключення води у Тернополі торкнуться мешканців двох вулиць уже 12 серпня — комунальники попередили про планові ремонтні роботи, через які водопостачання буде відсутнє протягом 11 годин.

Як повідомляє «Тернопільводоканал», 12 серпня з 9:00 до 20:00 буде призупинено подачу води на двох вулицях міста. Причина — проведення ремонтних робіт на водопровідній мережі на вулиці Софії Стадникової.

Які вулиці залишаться без води

Без водопостачання тимчасово залишаться мешканці вулиці Софії Стадникової, а також власники приватних житлових будинків на вулиці Чернівецькій. Інші райони Тернополя працюватимуть у звичайному режимі — обмеження мають суто локальний характер.

Після завершення ремонтних робіт подачу води обіцяють відновити в повному обсязі. Комунальники наголошують, що ці роботи є необхідними для забезпечення стабільного водопостачання в майбутньому.

Що робити мешканцям

Мешканцям будинків, яких стосуватиметься відключення, рекомендують заздалегідь зробити необхідний запас води на весь період ремонту — щонайменше на 11 годин. Варто набрати воду як для питних потреб, так і для господарських цілей.

У «Тернопільводоканалі» просять споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням. У разі виникнення додаткових запитань мешканці можуть звертатися до контакт-центру водоканалу за телефонами, вказаними на офіційному сайті підприємства.