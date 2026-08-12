Відключення води у Тернополі торкнуться мешканців двох вулиць уже 12 серпня — комунальники попередили про планові ремонтні роботи, через які водопостачання буде відсутнє протягом 11 годин.
Як повідомляє «Тернопільводоканал», 12 серпня з 9:00 до 20:00 буде призупинено подачу води на двох вулицях міста. Причина — проведення ремонтних робіт на водопровідній мережі на вулиці Софії Стадникової.
Які вулиці залишаться без води
Без водопостачання тимчасово залишаться мешканці вулиці Софії Стадникової, а також власники приватних житлових будинків на вулиці Чернівецькій. Інші райони Тернополя працюватимуть у звичайному режимі — обмеження мають суто локальний характер.
Після завершення ремонтних робіт подачу води обіцяють відновити в повному обсязі. Комунальники наголошують, що ці роботи є необхідними для забезпечення стабільного водопостачання в майбутньому.
Що робити мешканцям
Мешканцям будинків, яких стосуватиметься відключення, рекомендують заздалегідь зробити необхідний запас води на весь період ремонту — щонайменше на 11 годин. Варто набрати воду як для питних потреб, так і для господарських цілей.
У «Тернопільводоканалі» просять споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням. У разі виникнення додаткових запитань мешканці можуть звертатися до контакт-центру водоканалу за телефонами, вказаними на офіційному сайті підприємства.