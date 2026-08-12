На Івано-Франківщині вартість пального продовжує повзти вгору — дизельне пальне на окремих АЗС уже майже сягнуло позначки 99 гривень за літр.

Ціни на пальне в Івано-Франківській області продовжують бити рекорди — на окремих АЗС дизель уже сягнув позначки 98,90 грн за літр, а бензин А-95 перетнув рубіж у 85 гривень. Франківці дедалі частіше скаржаться на стрімке подорожчання, адже заправити повний бак тепер обходиться на 150–200 гривень дорожче, ніж ще місяць тому.

Як повідомляє видання Versii з посиланням на моніторинг цін, станом на середину серпня в Івано-Франківську та області всі основні мережі АЗС оновили цінники. Найбільше зростання зафіксовано на дизельне пальне — на окремих станціях преміальний дизель уже коштує 98,90 грн за літр.

Які ціни на АЗС Івано-Франківщини зараз

На мережі OKKO преміальний дизель Pulls продають по 96,90 грн, а звичайний дизель Євро — по 93,90 грн. Бензин А-95 Pulls коштує 85,90 грн, А-95 Євро — 82,90 грн, а Pulls 100 — 92,90 грн. Автомобільний газ на OKKO тримається на позначці 43,90 грн за літр.

На WOG ціни подібні: дизель Mustang — 96,80 грн, дизель Євро-5 — 93,80 грн. Бензин Mustang 95 — 85,90 грн, бензин 95 Євро — 83,50 грн, а «сотий» — 92,90 грн. Газ на WOG — 44,50 грн за літр, що є найвищою ціною серед чотирьох найбільших мереж.

На SOCAR ціни ще вищі: преміальний дизель NANO Extro сягнув 98,90 грн, звичайний NANO — 95,90 грн. Бензин NANO 100 коштує 95,40 грн, NANO 95 — 88,40 грн, а звичайний А-95 — 85,40 грн. Газ — 43,90 грн.

Найдоступніші ціни традиційно на «Укрнафті»: дизель Energy — 91,90 грн, звичайний дизель — 89,90 грн. Бензин А-95 Energy — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн. Газ тут найдешевший — 42,90 грн.

Як реагують франківці

За даними видання Versii, мешканці Івано-Франківська дедалі частіше шукають альтернативи: частина водіїв пересідає на громадський транспорт, інші намагаються заправлятися на дешевших мережах або встановлюють газобалонне обладнання. Різниця в ціні між «Укрнафтою» та SOCAR на дизелі сягає 9 гривень за літр — для повного бака це економія у понад 400 гривень.

Загалом по Україні середня ціна бензину А-95 становить близько 81,67 грн за літр, а дизельного пального — 91,56 грн. На Івано-Франківщині, як і в інших західних областях, ціни на АЗС традиційно дещо вищі за середньоукраїнські через логістичні витрати, а світове зростання нафтових котирувань і коливання валютного курсу лише посилюють цей тренд.

Як заощадити на пальному

Водіям на Івано-Франківщині варто звернути увагу на кілька способів зменшити витрати. Найпростіший — порівнювати ціни різних мереж перед заправкою: різниця навіть у межах одного міста може сягати 5–9 гривень за літр. Майже всі мережі пропонують програми лояльності та паливні картки, що дозволяють отримувати знижки від 1 до 3 гривень на літрі. Крім того, планування маршрутів заздалегідь і спокійний стиль водіння здатні зекономити до 15% пального.

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