В Хмельницком для внутренне перемещенных лиц организовывают бесплатную выдачу одеял. Акцию проводит общественная организация «Територія Добра Поділля» — рассказываем, кто может получить помощь и как зарегистрироваться.

Гуманитарную помощь для ВПЛ в Хмельницком продолжают предоставлять — на этот раз переселенцам предлагают получить бесплатные одеяла. Выдачу организовывает общественная организация «Територія Добра Поділля», сообщает издание «ДеДопомога».

Помощь рассчитана на внутренне перемещенных лиц, прибывших в Хмельницкий в течение 2026 года. Речь идет о переселенцах из Харьковской, Донецкой, Сумской областей и других территорий, где продолжаются активные боевые действия.

Когда и где будут выдавать одеяла

Выдача гуманитарной помощи состоится в четверг, 13 августа, с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Мазура, 18/2, город Хмельницкий. Организаторы предупреждают: количество одеял ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Для получения помощи при себе необходимо иметь паспорт и справку внутренне перемещенного лица. Без этих документов одеяло не выдадут.

Как зарегистрироваться

Организаторы ввели предварительную регистрацию — ссылку на нее распространяют через официальные каналы ОО «Територія Добра Поділля». Важное уточнение: если вы уже получали одеяло от этой организации в течение последних 6–9 месяцев, просят не регистрироваться повторно.

В общественной организации подчеркивают, что прежде всего хотят поддержать тех переселенцев, которые еще не получали такой помощи. Это позволит охватить большее количество семей, действительно нуждающихся в теплых вещах накануне холодов.

Напомним, что в Хмельницком действует несколько программ поддержки внутренне перемещенных лиц — от продуктовых наборов до помощи с поиском жилья. Следите за анонсами местных властей и общественных организаций, чтобы не пропустить следующие возможности.

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